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Maskeli market soyguncusu yakalandı

Maskeli market soyguncusu yakalandı
Maskeli market soyguncusu yakalandı

İstanbul Maltepe’de maske takarak girdiği 3 marketi soyan silahlı şahıs yakalandı.

Olaylar, 14 Ağustos ve 14 Eylül tarihleri arasında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi ve Penguen Sokak'taki marketlerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre el yapımı maskeyle yüzünü, kapüşon ile başını kapatan silahlı gaspçı, kapanış saatlerinde marketlere girdi. Burada çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçı, kasalardan yaklaşık 6 bin lira alarak kayıplara karıştı. Soygun anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın eşkalini belirledi. Yüzü ve başı kapalı olmasına rağmen gaspçının kimliğini tespit eden polis, cinsel saldırı suçu dahil 24 adet emniyette kaydı olan Uğur A.(29) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şahıs dün kıskıvrak yakalandı.

Şubede işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.  

Doğan Can Cesur 

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