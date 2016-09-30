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Maskeli şahıslar, okul müdürünü kaçırmak istedi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan maskeli 2 şahıs, bir okul müdürünü kaçırmak istedi. Şahıslar, olayı engellemek isteyen müdür yardımcısını bacağına ateş ederek, yaraladı.

Maskeli şahıslar, okul müdürünü kaçırmak istedi

30 Eylül 2016 17:53

Olay, Silvan ilçesi Feridun Mahallesi Mehmet Adil Kepolu İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, ellerinde uzun namlulu silah bulunan maskeli 2 şahıs, saat 15.00 sıralarında, okulun dağılması nedeniyle beraberindeki öğretmenlerle aracına binmeye çalışan Okul Müdürü A.B.’yi kaçırmak istedi. Şahıslar, öğretmenlerin devreye girmesi üzerine Müdür Yardımcısı H.Y.’yi ayağından vurarak, kaçtı. H.Y. çevredeki vatandaşlar ve öğretmenler tarafından Silvan İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaçan şahısların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Polis, şahısların terör örgütü mensubu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.  

Yusuf Batı
 

Etiketler: maskeli şahıslar


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