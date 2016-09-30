Olay, Silvan ilçesi Feridun Mahallesi Mehmet Adil Kepolu İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, ellerinde uzun namlulu silah bulunan maskeli 2 şahıs, saat 15.00 sıralarında, okulun dağılması nedeniyle beraberindeki öğretmenlerle aracına binmeye çalışan Okul Müdürü A.B.’yi kaçırmak istedi. Şahıslar, öğretmenlerin devreye girmesi üzerine Müdür Yardımcısı H.Y.’yi ayağından vurarak, kaçtı. H.Y. çevredeki vatandaşlar ve öğretmenler tarafından Silvan İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaçan şahısların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Polis, şahısların terör örgütü mensubu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yusuf Batı

