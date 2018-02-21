Maskeli silahlı soyguncu, pompacıyı döverek cebindeki parayı aldı

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun arka tarafından sesler duyan görevli 48 yaşındaki Haluk Ö. kontrol etmek için gittiğinde karşısında yüzü maskeli eli silahlı bir şahısla karşılaştı. Maskeli şahıs silahını doğrultarak cebindeki parayı vermesini istedi. Silahla yere ateş eden şüpheli şahıs, istasyon görevlisini darp ederek cebinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 Türk Lirasını çaldı. Maskeli şahıs olay yerinden koşarak uzaklaşırken istasyon görevlisi aldığı darbelerin etkisi ile bayıldı. Silah sesini duyan diğer çalışanlar olay yerine geldiğinde arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şahsın istasyon görevlisine önce ateş ettiğini daha sonra darp ettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatıldı.