Maskeli şüphelilerin Suriye uyruklu hamile kadını gasp ettiği iddiası

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Çeltikçi Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Duvardan atlayarak eve giren maskeli kişilerin bir kadının boğazına bıçak dayayarak gasp ettiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan Suriye uyruklu 18 yaşındaki 4 aylık hamile A.A, duvardan atlayarak kapıyı zorlayan şüphelileri fark ederek odada bulunan gardıroba saklandı. A.A, bu sırada cep telefonundan inşaatta çalışmakta olan kocası E.A’yı arayarak yardım istedi. Kapıyı kırarak içeriye giren maskeli şüpheliler evi karıştırırken hamile kadını saklandığı gardıropta buldu. Şüpheliler, A.A’nın boğazına bıçak dayayarak küpe ile 400 TL parasını gasp edip iki ayrı motosikletle kaçtı. Eve ambulans istenirken, boğazından hafif yaralanan genç kadın sinir krizi geçirdi. Ambulansta müdahale edilen hamile kadın, daha sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eve gelen A.A’nın eşi E.A. da polislere bilgi vermeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayın meydana geldiği evin karşısında oturan bir kadın, motosikletle gelen 4 kişiyi gördüğünü, motosikletleri saklayıp eve girdiklerini söyledi. Polis, motosikletle kaçan maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çağrı Cihan Yıldız