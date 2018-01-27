Maslak’ta zincirleme kaza: 1’i çocuk 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Sarıyer Maslak’ta bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü önünde trafik ışıklarına gelen araçlar yavaşlamaya başladı. O sırada arkadan gelen bir minibüs hızını alamayarak önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle birbirine giren araçlar trafik ışıklarında bekleyen diğer iki araca vurdu. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza yapan aracın sürücüleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların üçünü ambulansta tedavi ederken, kolundan yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Zincirleme kazadan dolayı yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yola koyulan dubalarla trafik iki şeritten sağlandı. Kaza yapan araçlar bir süre sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazaya karışan aracın sürücüsü Turgut Yılmaz, "Sarıyer’den dönüyoruz. Işıklardan geçtik. Baktım. Burada kırmızı ışık yanıyor. Benim önümdeki arabalar yavaşladı. Ben de yavaşladım. Önümde 4-5 metre mesafe bıraktım. Yavaş yavaş gidiyorum. Sonra durdum. Arkamdan bir patırtı kopunca ayağımı frenden çektim ki önümdeki arabaya fazla darbe olmasın. Minibüs hiç fren yapmadan arkadan çarpmaya başladı. Öndeki kadın bir hafta on gün olmuş böbrek ameliyatından çıkalı. Onu hastaneye yolladık. Arabada çocuk var. Kontrol ediyorlar. Kadının sol elinde bir kırık var" dedi.

Caner Sönmez