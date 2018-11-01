Massey Ferguson bayileri Manisa üretim tesisinde buluştu

Manisa Üretim tesislerinde gerçekleşen bayi toplantısına AGCO Avrupa ve Ortadoğu Kıdemli Başkan Yardımcı ve Genel Müdürü Dr. Rob Smith, Başkan Yardımcı & Massey Ferguson EME Genel Müdürü Thierry Lhotte, TAFE Uluslararası işletme Murahhas Üyesi N. S. Swaminathan, AGCO ve TAFE yöneticileri katıldı.

Depolama alanı, alt montaj hattı, ana montaj hattı, boyahane ve sevk noktası bölümlerinin ziyaretçilere gösterildiği Manisa fabrikasındaki 250 kişinin katıldığı etkinlikte açılış konuşmasını yapan AGCO Başkan Yardımcı & Massey Ferguson EME Genel Müdürü Thierry Lhotte, 50-80 beygirgücü aralığındaki Massey Ferguson traktörlerinin yeni modellerinin 2019 boyunca piyasaya sunulabileceğini belirtti.

Konuşmasında, AGCO ve TAFE global olarak iş ortaklığının Manisa yatırımına ek olarak tarım makinaları alanındaki işbirliğiyle devam edeceğine dikkat çeken Lhotte “Bu traktörler yüksek derecede yerlilikle üretilecekler, ek tesis yatırımlarının yapıldığı ve ayrıca 150 kişiye kadar ulaşacak daha fazla yerel işgücünü istihdam edecek Manisa fabrikasında imal edilecekler. Lhotte endüstride Massey Ferguson markasını güçlü kılan Satış, Servis ve Yedek Parçadan sorumlu 3S Bayi Sistemi bizim için çok önemli bir güç. Massey Ferguson bayilerinin en gelişmiş yedek parça deposu ve eğitim merkezini barındıran yeni AGCO Türkiye Gebze merkezi tarafından desteklenmekte. Bu tesis 35 milyon TL'lik bir yatırımla kurulmuştur. Bu eğitim merkezi traktörler ve hasat makinaları için kullanıcı ve teknisyenler için hizmet eğitimi sağlıyor. Yedek parça deposu ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerini destekliyor. Bu tesis bu pazarlarda bulunan 550 bin Massey Ferguson traktörünün yedek parça ihtiyacına destek oluyor” dedi.

Lhotte konuşmasında bayiler ayrıca başlangıç yatırımı 20 milyon TL olan ve 2010 yılında kurulan Manisa fabrikası tarafından destekleniyor. Traktörlerin tam imalatı için bu fabrikaya ek yatırımlar devam etmektedir ve toplam yatırım 50 milyon TL'ye ulaşacaktır. Bu fabrika planlanan ürün aralığının genişletilmesinin işaretini göreceğini söyledi.

1961 yılından buyana Türkiye tarım hayatının bir parçası olan AGCO olarak Türkiye'de yatırımlarına devam edeceklerini belirten Lhotte “Türkiye'ye güvenle, TAFE işbirliği ile AGCO, Massey Ferguson markasını yeniden konumlandırıyoruz. Bizim yatırımlarımızın yanı sıra global ortağımız TAFE'de Manisa fabrikasında Massey Ferguson traktörleri üretimi için büyük yatırımlar yaptı” diyerek 37 bin 100 metrekare alana kurulu ve yaklaşık 70 kişilik işgücü istihdam eden Manisa fabrikası tek vardiyada 50-75 beygirgücü aralığında, 3 ve 4 silindirli, MF 200 ve MF 2600 serisi 6 bin traktör üretildiğine dikkat çekti.