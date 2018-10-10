Massey Ferguson kur artışında çiftçinin yanında

Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olan Bursa Tarım Fuarı'nda yeni MF5700 Dyna-4, MF3700 GE ve MF 3700 F serisi traktörlerini çiftçilerle buluşturan Massey Ferguson, Türk çiftçilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bursa Tarım Fuarı'nın kendileri için önemli olduğunu belirten AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has, “Bu fuarlarda yeni ürünlerin tanıtımlarını yaparken, herkesin beklentisine göre ürünlerle hizmet veriyoruz. Bursa fuarı, yöresi itibariyle eskiden öncelikle bağ bahçe tarımına uygun ürünler tanıtılıyordu. Ama zaman içerisinde herkesin yeni ürünleriyle bir gövde gösterisi yaptığı fuar haline geldi. Türkiye hitap eden Trakya, Ege, Güney Marmara ve Türkiye'nin birçok yerinden çiftçilerimiz Bursa'ya gelip bu fuarda yenilikleri görebiliyorlar” dedi.

Şirket olarak yeni ürünlerin çiftçiye getirisini özellikle ön planda tuttuklarını belirten Has, “Teknoloji dediğiniz zaman akıllı telefonlar gibi çiftçinin sadece bilgi alabileceği, hoş vakit geçirebileceği elektronik sistemler akla gelmemeli. Teknolojinin çiftçinin verimini ve gelirini arttıran sistemleri içeriyor olması lazım. Bunun için yakıt tüketiminin azalması, akıllı motorların olması, şanzımanı her türlü tarla koşuluna uygun vites aralıkları otomatik olarak sunabilmesi gerekiyor. Bu akıllı teknolojilerin, çiftçinin yorulmadan gece gündüz çalışabileceği, traktörün kendi kendine giderek otomatik dümenleme yapabilen donanımlara sahip olabilmesi demektir. Bunları saydığınız zaman çiftçiye hepsinin önemli bir getirisi var. Massey Ferguson olarak bütün bunları çiftçilerimize sunabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Fransa'daki fabrikadan 2018 yılında 100 beygir ve üzerinde çıkan traktörleri S serisi (S Etkisi) olarak ürettiklerini belirten Has, “Bu Yeni S Etkisi, lüks ve konforu, yakıt ekonomisi ve teknolojiyi vurguluyor. S serisi ile beraber MF5700 Dyna-4 Global serisi, MF5400'ün yerini alacak en yeni modellerdir. Şimdiye kadar satış rekorları kıran MF5400 denince Türkiye'de akan sular duruyor. MF5400 serisi en çok tercih edilen ve sevilen traktörlerin başında geldi şimdiye kadar. MF5700 Dyna-4 serisi yeni şanzımana ve AGCO Power akıllı motorlara sahiptir. Tarla koşullarına göre otomatik olarak vites değiştiren, kendi kendine sürer gibi gidebilen yeni bir traktör serisidir MF5700 Dyna-4 serisi. Fuarda sunduğumuz Bursa vb bölgelere özel yeni MF3700 bağ-bahçe traktörümüz var. İtalya'da gümüş yaprak ödülünü, Agritechnica fuarında yılın traktörü ödülünde finale kalan traktörlerden bir tanesi oldu” dedi.

Fuarda yer alan Yeni MF8740 S modeli ise bu fuarın en güçlü traktörlerinin başında geldiğine dikkat çeken Has, “Bu fuarın en güçlü ve en uygun fiyatlı traktörü diyebiliriz. Çünkü 405 beygir dediğinizde artık milyon liralar konuşuluyor. Bu traktörün liste fiyatı ise 1.5 milyon lira civarında. Biz artan kurlara rağmen bunu çok daha uygun fiyatlara verebiliyoruz. Kur konusunda da ciddi destekler veriyoruz. Olabildiğince eski kurlardan satış yapmaya gayret gösteriyoruz. Müşterimize sadece Bursa fuarı'nda değil onun dışında da indirimler yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece fuara özel bir şey değil yani. Kurdaki dalgalanmalar esnasında bile biz bu satış politikamızı koruyabildik. Bizim firmamız 12 ay boyunca en uygun fiyatlarla çiftçimize hizmet vermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Çiftçinin zor günlerde gelirlerinin düştüğünü, giderinin de arttığını ifade eden Has, “Böyle olunca karlılık oranları azalıyor ve çiftçimiz için yeni bir traktörü alma gücü gittikçe azalmaya başlıyor. Bu tür zamanlarda çiftçimizi daha iyi anlıyor ve onlara daha yakın olmaya çalılıyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki, çiftçimiz doğru ürünü tercih ederken sırf fiyat ve beygir gücüne göre değil, bunu destekleyen diğer faktörleri de dikkate alması gerekiyor. Özellikle satış sonrası hizmetler ve markanın arkasında duran firma ile bayi teşkilatını da dikkate almalı. Satış sonrası hizmet ağımız ve 3S bayi teşkilatımızla herkesin yanında olduğumuzu ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Abdullah Çibir - Samet Doğru