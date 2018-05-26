Massey Ferguson Ramazan buluşmaları Kilis’te başladı

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen ve çiftçilerin katılımıyla yoğun ilgiyle karşılaşılan etkinliklerine Ramazan buluşmaları başladı. Kilis’te başlayan etkinlikler 1 Haziran’da Sakarya’da son bulacak.

AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, konu ile ilgili açıklamasında, "Her yıl düzenli olarak yaptığımız, çiftçilerle buluştuğumuz, ürünlerimizi deneme şansı verdiğimiz etkinliklerimiz ‘MF Ramazan Buluşmaları’ ile devam ediyor. Bugün Kilis’te başladığımız Ramazan buluşmalarımıza hem çiftçiler hem de köy halkı davet edildi. Kilis bayimiz Akdemirler Traktör’ün kendi köyü olan Hüyüklü’de çevre köylerden misafirlerimizle 500 kişilik bir katılımla gerçekleşti. Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bu etkinliklerde MF show tırı ve üzerine sahne kurulumu ile geleneksel gösterilerin yanı sıra yarışmalar birlikte iftar yemeği yenilerek sona erdi" dedi.

MF Ramazan buluşmalarında çiftçilerle buluşacaklarını belirten Aşcı, "Bildiğiniz gibi tüm yıl boyunca Massey Ferguson olarak çiftçilerimize yönelik pek çok etkinlik düzenlemekteyiz. Bu yıl Kilis, 25 Mayıs Tokat Niksar, 28 Mayıs Ankara Merkez, 29 Mayıs Konya Merkez, 31 Mayıs Manisa ve 1 Haziran Sakarya’da geleneksel hale gelen MF buluşmalarında çiftçiler ile bir araya gelerek iftar yemeğinden sonra eğitimler vermeye devam edilecek.

“Her kırmızı Massey Ferguson değildir”

Çiftçilerle vakit geçirmek, satış öncesi ve sonrasında onlardan gelen talepleri dinleyerek ürünlerimiz hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Karşılıklı çok değerli yönlendirmeler yapılıyor. Bizlerin özellikle vurgulamak istediği ise her kırmızının Massey Ferguson olmadığı. Markamız traktör olarak en eski ve ilk akla gelen markalardan biri. Bunun da etkisi ile benzer model isimli farklı markalarda Massey Ferguson görünümlü ve hatta aynı model isimli traktörlerle maalesef karşılaşabiliyor" diye belirtti.