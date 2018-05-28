Massey Ferguson Ramazan Buluşmaları Tokat’ta devam etti

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen ve çiftçilerin katılımıyla yoğun ilgiyle karşılaşılan etkinliklerinden Ramazan Buluşmaları Tokat'ın Niksar ilçesinde devam etti. Bu kapsamda 23 Mayıs’ta Kilis’te başlayan etkinlikler 1 Haziran’da Sakarya’da son bulacak.

AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, “Her yıl düzenli olarak yaptığımız, çiftçilerle buluştuğumuz, ürünlerimizi deneme şansı verdiğimiz etkinliklerimiz ‘MF Ramazan Buluşmaları’ ile devam ediyor. Kilis’te başladığımız ‘Ramazan Buluşmaları’nın ikincisi Tokat Niksar’da gerçekleşti. Tokat bayimiz Özsayınlar Yedek Parça’nın Niksar’da gerçekleştirdiği iftara 350 kişilik bir katılım oldu. Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bu etkinliklerde MF show tırı ve üzerine sahne kurulumu ile geleneksel gösterilerin yanı sıra yarışmalar birlikte iftar yemeği yenilerek sona erdi.”

“Her kırmızı Massey Ferguson değildir “

‘MF Ramazan Buluşmaları’nda çiftçilerle buluşacaklarını belirten Aşcı “Bildiğiniz gibi tüm yıl boyunca Massey Ferguson olarak çiftçilerimize yönelik pek çok etkinlik düzenlemekteyiz. Bu yıl 23 Mayıs’ta Kilis’te başladık, Tokat Niksar’ın ardından 28 Mayıs Ankara Merkez, 29 Mayıs Konya Merkez, 31 Mayıs Manisa ve 1 Haziran Sakarya’da geleneksel hale gelen MF buluşmalarında çiftçiler ile bir araya gelerek iftar yemeğinden sonra eğitimler vermeye devam edilecek. Çiftçilerle vakit geçirmek, satış öncesi ve sonrasında onlardan gelen talepleri dinleyerek Massey Ferguson ürünlerimiz hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Karşılıklı çok değerli yönlendirmeler yapılıyor. Bizlerin özellikle vurgulamak istediği ise her kırmızının Massey Ferguson olmadığı. Massey Ferguson traktör olarak en eski ve ilk akla gelen markalardan biri. Bunun da etkisi ile benzer model isimli farklı markalarda Massey Ferguson görünümlü ve hatta aynı model isimli traktörlerle maalesef karşılaşabiliyor” diye konuştu.