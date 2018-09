‘Massey Ferguson Tarla Günleri' Konya'da yapıldı

AGCO'nun önemli markası Massey Ferguson (MF)'un, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çiftçilerle bir araya gelerek yeni ve mevcut ürünlerini tanıtacağı geleneksel tarla günleri 5 Eylül tarihinde Hatay'da başladı. Massey Ferguson Tarla Günleri Hatay Kırıkhan'ın ardından Mardin Kızıltepe, Muş, Sivas Şarkışla, Kırşehir ve Ankara'nın ardından Konya'da gerçekleştirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu sene 18 ilde 19 farklı noktada 10 bin çiftçi ile bir araya gelecek Massey Ferguson iki farklı etkinlik serisi düzenliyor, ‘MF Tarla Günleri' 12 ilde, ‘MF 2600 Serisi Tarla Günleri' ise toplamda 6 ilde gerçekleşecek.

Uzun yıllardır Türkiye traktör pazarında yer alan marka, çiftçi ihtiyaçlarının tamamına cevap verebilmek adına ürün gamını her geçen gün genişletiyor. Çiftçilerin görüşlerini ön planda tutan marka, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçilerle bir araya gelerek yeni ve mevcut ürünlerini tanıtmanın yanı sıra onların ihtiyaçlarını yerinde görmek üzere AGCO Türkiye kuruluşundan beri tarla günleri düzenliyor.

AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has, “Tarla günleri kapsamında çiftçilerimizin modern traktör ve tarımsal ekipmanları inceleyerek, test etme şansları olacak, Bununla beraber uydu destekli traktörleri ve bunlarla kontrol edilen ekipmanları kullanma fırsatı da bulacaklar. Bu bağlamda hassas tarımı sunduğu sürüş kolaylığı, konfor ve girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik çözümleri birebir konunun uzmanlarından dinleme şansları olacak” dedi.

Massey Ferguson'un Türkiye'de 1960'lardan bu yana varlık gösterdiğini ve bugüne kadar her zaman Türk çiftçisinin yanında olduğunu hatırlatan Mete Has, çiftçiye yakın olmak ve onlarla aynı dili konuşmanın önemli olduğunu söyledi. Has, "Massey Ferguson, her zaman çiftçisinin yanında oldu ve sürekli kullanıcılarının memnuniyeti için çalışıyor. Şirket olarak çiftçinin bulunduğunu her ortamda yer alarak, tarlalarını ekerken ve biçerken onlara her türlü desteği vermek için çalışıyoruz. Çiftçimiz, tüm ihtiyaçların tamamı Massey Ferguson tarafından karşılanıyor. AGCO Türkiye sadece traktör firması değil, yüzde yüz tarım firmasıdır. Bir çiftçi Massey Ferguson bayisine gittiğinde ihtiyacı olan tüm ürünlere Satış-Servis-Yedek parça hizmetlerini bir arada sunan bayimizden ulaşabilmekte. Çiftçilerimizin bayilerimizin showroom alanlarına gelmesini beklemenin yanı sıra bizler çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

“48 beygirden 400 beygire her ihtiyaca uygun ürünü deneme şansı”

Has, “Türkiye'nin önemli tarım potansiyeli olan ve yüksek beygir gücüne ihtiyaç duyulan 12 ilde, 5-29 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “MF Tarla Günleri” büyük beygirli yüksek teknolojili traktörleri kapsayacak. Tarla günleri etkinliğimizde çiftçilerimizin sadece traktör ve tarım ekipmanı değil, ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri sunacağız” ifadelerini kullandı.

Has, 6 ilde ‘MF 2600 Serisi Tarla Günleri' etkinliğiyle ilgili olarak ise “Yeni kısa kaportalı MF 240S modeli ve MF 2600 serisi modelleri de dahil 85 beygir ve altındaki traktörlerin yoğun olarak tercih edildiği 6 noktada düzenleyeceğiz. Yoğun bir dönemde çiftçinin yanına giderek, onlara yakın olmak istiyoruz. Şirket olarak amacımız sadece ürün satmak değil, çiftçimize doğru ürünü doğru zamanda doğru bir şekilde sunmaktır” dedi.

“MF Tarla Günleri” etkinlikleri kapsamında traktör ve ekipman ürün tanıtımları sonrası katılımcılar tarlada ürünlerle deneme ve test sürüşleri yapacaklar. Ayrıca katılımcılar, öğle yemeği sonrasında gerçekleştirilecek hediye çekilişinde birbirinden güzel sürpriz hediyeler kazanacak.

‘Massey Ferguson Tarla Günleri' gelecek programı

22 Eylül 2018 Cumartesi Eskişehir

25 Eylül 2018 Salı İzmir

27 Eylül 2018 Perşembe Bursa/Karacabey

29 Eylül 2018 Cumartesi Çanakkale