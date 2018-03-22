Massey Ferguson'un 'bağ-bahçe traktörü ödüllü modeli' Konya Fuarı’nda

AGCO'nun dünya çapındaki markası Massey Ferguson, her yıl katıldığı Konya Tarım Fuarı’nda yeni ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu. Konya Fuarı’nda, her bir çiftçinin ihtiyacını farklı şekilde desteklediği belirtilen traktörlerin tanıtımı da gerçekleştirilecek.

AGCO Pazarlama Müdürü Özlem Aşçı, “Her yıl aralıksız katıldığımız Konya Tarım Fuarı’nda yeni ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte sektörümüzün önem verdiği 'Gümüş Yaprak' İnovasyon ödüllü 3700 serisini de fuarda çiftçilere tanıtıyoruz. Bu ödül, uzman bir jüri grubu tarafından bağ, bahçe ve dağlık bölgelerdeki çiftçilerin ihtiyaçlarına göre üretilen, yepyeni MF 3700 bağ-bahçe traktörlerine, traktörün ön aks süspansiyonu ile debriyaj, şanzıman ve ekipman işlevlerinin, tek bir yerden kontrol edilmesini sağlayan, yeni çok fonksiyonlu hidrolik kumanda kolu için verildi. Her bir tarım kategorisine göre uzmanlaşmış modellerle yeni MF 3700 serisi, son derece konforlu ve becerikli, yüksek performans ile beraber mükemmel yakıt verimliliği sağlayan kaliteli ve sade makineleri karakterize etmektedir" dedi.

Aşçı, MF 3700 serisi ile ilgili “1,0 m'den 2,2 m'ye uzanan farklı şasi aralıkları ile beş versiyon içermektedir, 'Geniş Meyveci (WF)' versiyonu, yamaç üzüm bağları ve eğimli alanlardaki hayvancılık çiftlikleri için gerekli olan daha iyi bir denge aralığı için, daha geniş bir şasi ile yapılmış yepyeni bir modeldir” diye sözlerine ekledi.

Pazara sunulan yeni modeller hakkında konuşan Özlem Aşcı “Konya Fuarı’nda yeni 49-75 hp arasındaki MF 2600 serisi kompakt traktörlerin yanı sıra MF 200 serisinden yeni 49 hp gücündeki MF 240S 'kısa kaportalı' model traktör de çiftçilerimiz ile buluşacak. Bununla beraber MF 4700/5700/6700 Global Seri, MF 5700 S, MF 6700 S ve MF 7700 S serisi traktörlerimiz bu yıl devreye giren 'Ana Yönetmelik (MR)' uyarınca diğer markalarda olduğu gibi operatör ve kullanıcılar için eklenen bir çok güvenlik güncellemesi içeriyor. Bunlar çift açılı geniş yan aynalar, çift hatlı römork fren tesisatı, kilitli motor kaputu, uyarı etiketleri ve gösterge paneli işaretleri, kumanda kolları ve kontrollerin güncellenmesi, kabine erişimin daha emniyetli bir hale kavuşturulmasıdır. MF olarak sadece bunlarla sınırlı kalmadan yeni güncellemeler de ekleyerek yepyeni bir model sunuyoruz. Bu traktörler 75-405 hp arasında bir segmenti kapsıyor ve AGCO Massey Ferguson’un Fransa Beauvais fabrikasında üretiliyor.

'Massey Ferguson, Ana Yönetmeliğin (MR) gelişini, MF stilini ve model tanımlamasını tüm seriler için ortaklaştırma ve modernleştirme fırsatı olarak kabul etti. Tüm yüksek özellikli modellerin numaralandırmaları 'S' harfi ile tanımlanırken bu yeni yaklaşım, üst spekt özellikli modellerin global serilere ve önceki seviye üst spekt model serilerine karşı net bir şekilde farklılaşmasını sağlıyor" dedi.

Aşçı yeni modellerde çiftçilere fayda sağlayacak pek çok yenilik olduğunu belirtirken, "Massey Ferguson'u uzun çalışma saatleri ve günleri boyunca kullanan müşteriler için, daha fazla konfor sağlamak amacıyla eklenen güçlü bir çalışma lambaları ile geceyi gündüze dönüştürmek artık mümkün. Her yıl standımıza gelip fikirlerini paylaşan, öneri ve isteklerini ileten çiftçilerimizi memnun edecek, onlar için fayda sağlayacak yenilikleri gerçekleştiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.