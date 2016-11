Türkiye'nin ilk Master Chef'i olan Sedef Kıvanç 5 buçuk ayda nasıl 40 kilo verdiğini anlattı. Kıvanç, kızının, kendisine 'Neden arkadaşlarımın annesi gibi değilsin?' sorusunu sormasıyla kilo vermeye karar verdiğini söyledi. Kıvanç, o dönemde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “Kızımın masum bakışlarının altında ezildim. Hani aşçı dediğin yarım dünya gibi olmalı diye bir kanı vardır ya halk arasında. Yıllar yılı filmlerde gördüğünüz usta aşçıların hepsi şişmandır. Bu ritüeli bozmayan bir örnektim. Yeni kültürler yeni yemekler.. Her nereye gitse yemek yiyor, merak ediyordu içinde hangi baharatlar katıldığını, nasıl pişirildiğini. İçinde bilmediği orijinal bir tat var mı diye ağzına attığı her şey, beni Master Chef diyeti kitabını yazmaya itecek bir neden olacaktı. Çünkü kilolar almış başını gidiyordu. Neredeyse 100 kiloya yaklaşmıştım. Fazla kilolarla kendini savunmasız, güçsüz ve aciz hissediyordum. Bana göre dünyanın en çirkin kadınıydım. Her şeye alınıyor, insanlara aşırı tepki vermeye başlıyordu. Kısaca hayat hiç iyi gitmiyordu benim için. Bu yüzden başlayan bu serüven, benim için bir dönüm noktası olacaktı. Çünkü o güne kadar tecrübelediği binlerce besini, artık sadece yemek pişirmek için değil, kilo vermesini sağlayacak şekilde inceleyip, kalori değerlerine göre sınıflayacak, sağlığa faydalı olanları ayıracak, yıllardır vücutta birikmiş toksinleri temizlemesi için karışımlar harmanlayacak, sindirim sistemini düzenleyip metabolizmanın işlevini arttıracak şekilde kullanmaya başlamıştı. Aylarca süren uzun bir çalışmanın sonucunda, 2 aşamadan oluşan Master Chef diyetini tamamladım ve 5,5 ayda tam 40 kilo verdim. Üstelik diğer diyetler gibi sevdiği yiyeceklerden ve tatlılardan fedakarlık etmem gerekmiyordu” dedi.

“Az yiyerek kilo verilmez”

Önemli olanın az yemek değil, doğru yiyecekleri, doğru zamanda ve düzenli olarak yemenin önemli olduğuna dikkat çeken Kıvanç, “Eğer ki sizi sevdiğiniz yiyeceklerden maruz bırakan bir diyet yapıyorsanız, yüksek ihtimalle başarısız olacaksınız. Çünkü insan vücudu, tüketmeye alışık olduğu besinleri birden almayı bırakırsa, metabolizma buna direnç geliştirir ve karşı koyamayacağınız şekilde sizi o yiyeceği tekrar almaya zorlar. Bu deneyimlerimi 'Master Chef Diyeti' adlı kitabımda paylaştım” şeklinde konuştu.