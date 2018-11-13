MasterChef 13 KASIM Kim ELENDİ, KİM GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim VEDA ETTİ? (13 Kasım elenen isim KİM?)

MasterChef 9 Ekim Kim ELENDİ, KİM GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim VEDA ETTİ? (9 Ekim elenen isim KİM?)

MasterChef 9 Ekim Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? MasterŞef bu hafta Kim Veda Etti?Kıran kırana geçen mücadeleler izleyiciyi ekran karşısına kilitledi. Peki,bu haftada eleme potasına girenler kimler oldu? MasterChef Türkiye 22 bölümünde neler olacak? MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? Bardağı taşıran Murat için diskalifiye kararı mı verilecek? Dokunulmazlık kimin oldu? MasterŞef yeni bölüm Kim Veda Etti? soruları sıkça merak edilmeye başlandı. MasterChef 13 Kasım Kim ELENDİ İşte Masterşef ile ilgili tüm detaylar...

MasterChef`te eleme adayı KİM OLDU?

MasterChef`te eleme adayı KİM OLDU? MasterChef Türkiye'de bu haftanın takım kaptanları Kerem ve Mehmet oldu. Takım oyununda ise galibiyet sevincini Kırmızı Takım yaşadı. Kırmızı takımda yarışan Meltem, haftanın ilk eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...



MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim. Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.