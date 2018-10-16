MasterChef 16 Ekim Kim ELENDİ, KİM GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim VEDA ETTİ? (16 Ekim elenen isim KİM?) Masterchef'te hırs rekabet her geçen gün daha da artıyor. Kıran kırana geçen mücadeleler izleyiciyi ekran karşısına kilitledi. Peki, bu hafta eleme potasına girenler kimler oldu? Dokunulmazlık kimin oldu? MasterŞef yeni bölüm Kim Veda Etti? soruları sıkça merak edilmeye başlandı. İşte Masterşef ile ilgili tüm detaylar...MasterChef Türkiye artık Pazartesi ve Salı günleri ekrana geliyor. Dün akşam yayınlanan bölümde ise MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları belirlendi. Merak edilen dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim belli oldu. Yeni bir hafta da yeni bir eleme heyecanı yaşanacak.

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesi şefler yarışmacıların oyun sırasında birbirine bağlı olacağını açıklayınca herkesin ağzı şaşkınlıktan açık kaldı.

MasterChef 16 Ekim Kim ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te elenen ismi öğrenmek için tıklayınız

DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU? ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de kaybeden takımın yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Dokunulmaz olan yarışmacıyı şefler seçti. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı alan isim Meltem oldu.

Dokunulmazlık oyununda şeflerin isteğiyle birbirlerine bağlı çalışmak zorunda kalan Uğur ile Murat arasında yaşananlar herkesi güldürdü.

MasterChef Türkiye'de kaybeden takımda yapılan oylamada eşitlik çıkınca elemeye gidecek isimleri takım kaptanı Uğur belirledi. Haftanın ilk eleme adayları Murat ve Doruk oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim.

Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.