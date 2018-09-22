MasterChef 23 Eylül Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim Veda Etti? (23 Eylül elenen isim KİM?)

MasterChef'te eleme heyecanı geldi çattı. 23 Eylül günü ismi elemeye çıkan isimler kim oldu? Birbirinden iddialı yarışmacılar hünerlerini tüm güçleriyle sergiliyor. Yarışmacılar elenmemek için en lezzetli yemekleriyle şeflerinin karşısına çıkıyor. MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterŞef bu hafta Kim Veda Etti? soruları sıkça aranmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başında pür dikkat izlediği yarışmada olaylar kavgalar hiç bitmiyor. Geçen hafta elenen isim Umut olmuştu. Bu hafta MasterChef'te neler olacak. 7 bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmada heyecan dorukta. Esra ile Ezgi arasındaki gerginlik büyüyor. Bu hafta MasterChef'te kaptan Kim olacak? Şefler ezeli rekabette kimi kaptan seçecek? Murat ve Mehmet Yalçınkaya yarışmada düşüyor. Heyecan dorukta. Tüm haftanın kaptanı kim olacak? MasterChef nasıl canlı izleyebilirim. İşte Masterşef ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

MATERCHEF TÜRKİYE 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masterchef Türkiye 7. yeni bölüm fragmanı...

16 EYLÜL MASTERCHEF ELENEN İSMİ KİM OLDU?

4 kişi 16 Eylül Pazar günü eleme potasındaydı ve son iki isim elenmek üzere seçildi. Umut ve Uğur Masterchef'e veda eden isimlerden ikisi olarak şefler tarafından seçildi. 16 eylül Masterchef eleneni ise Yemekteyiz programından tanıdığımız 22 yaşındaki Umut oldu. Yarışmaya devam eden isim Uğur oldu.

16 EYLÜL MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Dokunulmazlık hakkı için Tuğçe ve Hakan mücadele etti. Sonucunda 3. Haftada dokunulmazlık hakkını Tuğçe kazandı. Bu hafta dokunulmazlık hakkını kaybeden Hakan tepkisini; ‘En arkada ben vardım, korktukları için demek ki gözleri bendeymiş.. Nereden anladılar, kim izledi çeri domates kullanmadığımı nereden anladılar diye aklımda deli sorular var…' şeklinde dile getirdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE YENİ YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

3. hafta için yeni bir gelişme yaşandı. Zeynep ve Atakan takıma dahil oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim.

Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.