MasterChef 30 Eylül Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim VEDA ETTİ? (30 Eylül elenen isim KİM?)

MasterChef 30 Eylül Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim Veda Etti? (30 Eylül elenen isim KİM?)

MasterChef'te eleme heyecanı geldi çattı. 30 Eylül günü ismi elemeye çıkan isimler kim oldu? Birbirinden iddialı yarışmacılar hünerlerini tüm güçleriyle sergiliyor. Yarışmacılar elenmemek için en lezzetli yemekleriyle şeflerinin karşısına çıkıyor. MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterŞef bu hafta Kim Veda Etti? soruları sıkça aranmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başında pür dikkat izlediği yarışmada olaylar kavgalar hiç bitmiyor. Jüri üyelerinin sürprizi var. En iyi ve en hızlı yapan kaptanlığı kazanacak. Geçen hafta elenen isim Ezgi olmuştu. Atakan yarışmaya devam etme hakkı kazandı. MasterChef Türkiye'de bu akşam gergin bir gece var. Eslem ile Hakan arasındaki gerginlik ortalığı karıştırdı. İzleyenleri heyecan dolu bir hafta bekliyor. Bu hafta MasterChef'te neler olacak. Bu hafta 9 ve 10. bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmada heyecan dorukta. Bu hafta MasterChef'te kaptan Kim olacak? Şefler ezeli rekabette kimi kaptan seçecek? Heyecan dorukta. Tüm haftanın kaptanı kim olacak? MasterChef nasıl canlı izleyebilirim. İşte Masterşef ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

22 Eylül eleme adayları kimler olmuştu?

22 Eylül Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk eleme adayları Atakan ve Ezgi oldu. Dokunulmazlık oyununu ise Burcu kazandı.

MATERCHEF TÜRKİYE'DE GEÇENHAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin eleme oyunun ardından şefler 4 eleme adayı hakkındaki son kararlarını verdi. Son dörde kalan isimler Atakan, Kerem, Ezgi ve Zeynep oldu. Zeynep en iyi tabak seçilerek potadan çıkarken, ikinci isim ise Kere oldu. Son ikiye Atakan ve Ezgi kaldı. Bu hafta yarışmaya veda eden isim ise Ezgi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ezgi'nin vedası sonrası jüri üyeleri Ezgi'nin önlüğünü bırakıp gitmesini istedi.

MATERCHEF TÜRKİYE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

16 EYLÜL MASTERCHEF ELENEN İSMİ KİM OLDU?

4 kişi 16 Eylül Pazar günü eleme potasındaydı ve son iki isim elenmek üzere seçildi. Umut ve Uğur Masterchef'e veda eden isimlerden ikisi olarak şefler tarafından seçildi. 16 eylül Masterchef eleneni ise Yemekteyiz programından tanıdığımız 22 yaşındaki Umut oldu. Yarışmaya devam eden isim Uğur oldu.

16 EYLÜL MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Dokunulmazlık hakkı için Tuğçe ve Hakan mücadele etti. Sonucunda 3. Haftada dokunulmazlık hakkını Tuğçe kazandı. Bu hafta dokunulmazlık hakkını kaybeden Hakan tepkisini; ‘En arkada ben vardım, korktukları için demek ki gözleri bendeymiş.. Nereden anladılar, kim izledi çeri domates kullanmadığımı nereden anladılar diye aklımda deli sorular var…' şeklinde dile getirdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE YENİ YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

3. hafta için yeni bir gelişme yaşandı. Zeynep ve Atakan takıma dahil oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim.

Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.