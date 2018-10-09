MasterChef 9 Ekim Kim ELENDİ, KİM GİTTİ? |MasterŞef bu hafta Kim VEDA ETTİ? (9 Ekim elenen isim KİM?)

MasterChef 9 Ekim Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? MasterŞef bu hafta Kim Veda Etti?

9 Ekim elenen isim KİM?MasterChef'te eleme heyecanı geldi çattı. 9 Ekim günü ismi elemeye çıkan isimler kim oldu? Birbirinden iddialı yarışmacılar hünerlerini tüm güçleriyle sergiliyor. Yarışmacılar elenmemek için en lezzetli yemekleriyle şeflerinin karşısına çıkıyor. MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterŞef bu hafta Kim Veda Etti? soruları sıkça aranmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başında pür dikkat izlediği yarışmada olaylar kavgalar hiç bitmiyor. Jüri üyelerinin sürprizi var. En iyi ve en hızlı yapan kaptanlığı kazanacak.Geçen hafta elenen isim Zeynep olmuştu. Yemeği beğenilince elenmekten kurtulan Murat ise ikinci oldu. MasterChef Türkiye'de bu akşam gergin bir gece var.

Haftanın İlk eleme adayları Özlem ve Tuğçe oldu... İzleyenleri heyecan dolu bir hafta bekliyor. Bu hafta MasterChef'te neler olacak. Bu hafta 12. bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmada heyecan dorukta. Bu hafta elenen isim kim olacak? Bu hafta MasterChef'te kaptan Kim olacak? Şefler ezeli rekabette kimi kaptan seçecek? Heyecan dorukta. Tüm haftanın kaptanı kim olacak? MasterChef nasıl canlı izleyebilirim. İşte Masterşef ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

8 Ekim eleme adayları kimler olmuştu?

8 Ekim Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk eleme adayları Özlem ve Tuğçe oldu. Dokunulmazlık oyununu ise Esra kazandı.

MATERCHEF TÜRKİYE'DE GEÇENHAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme oyununa kalan dört isimden biri jüri kararıyla yarışmaya veda etti. Son dörde kalan isimler, Zeynep, Murat, Esra ve Eslem oldu. Jürinin kararıyla eleme potasından kurtulan iki isim Esra ve Murat oldu. Zeynep ve Eslem son ikide jürinin kararını bekledi.

MATERCHEF TÜRKİYE 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

9 EKİM MASTERCHEF ELENEN İSMİ KİM OLDU?

Geçen hafta da eleme potasında yer alan Zeynep bu hafta yarışmaya veda etti.

30 EYLÜL MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Dokunulmazlık oyununu ise Esra kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDİR?

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...



MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim. Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.