Masterchef neden yok, ne zaman yayınlanacak? Masterchef yeni bölüm ne zaman? Herkesin nefesini tutarak izlediği yarışma programı bu hafta yayın akışından çıkarıldı. Peki Masterchef ne zaman yayınlanacak? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

Masterchef Türkiye neden yok, ne zaman yayınlanacak? Masterchef yeni bölüm... Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi değişti. O Ses Türkiye'nin başlaması nedeniyle bu haftaki yayın akışından çıkartılan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü 8 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

Türkiye'nin MasterChef'i olmak için mücadele eden hırslı isimleri bir araya getiren yarışma programı, en son 30 Ekim Pazar günü izleyici karşısına çıkmıştı. Eleme heyecanının yaşandığı son bölümde tartışmalar da eksik olmamıştı. MasterChef'te bu hafta eleme potasına Zeynep, Murat, Esra ve Eslem kaldı. Son ikiye kalan Zeynep ve Eslem jürinin karşısına çıktı. Geçen hafta da eleme potasında yer alan Zeynep bu hafta yarışmaya veda etti.