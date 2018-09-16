MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? | Dokunulmazlık kim kazandı? | MasterChef Türkiye 6. yeni bölüm tanıtımı. MasterChef, TV8 ekranlarında ekran yolculuğuna devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin eleme adayları belirlendi. 15 Eylül tarihli yayında belirlenen eleme adayları kimler oldu? Eleme potasına girenler hangi isimler oldu? Yarışmayı beğenip takip edenler bu sorunun yanıtını sorguluyor. MasterChef Türkiye'nin bu haftaki eleme adayları kimler? Eleme potasına kimler kaldı, kim elendi? Kazanan hangi takım oldu? Diğer yandan, Masterchef Türkiye 6. Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında rekabetin iyice kızıştığı görülüyor. Peki, son bölümde neler oldu? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu sorusunun yanıtını yarışmayı takip edenler büyük merakla araştırıyor. Yanıtlar ve diğer ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu haftanın ilk eleme potasına girenler Meltem ve Uğur oldu. 3. haftada eleme adayları belirlenirken, Ezgi haftalar sonra ilk kez eleme potasına girmekten kurtuldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Dokunulmazlık hakkı için Tuğçe ve Hakan mücadele etti. Sonucunda 3. Haftada dokunulmazlık hakkını Tuğçe kazandı. Bu hafta dokunulmazlık hakkını kaybeden Hakan tepkisini; ‘En arkada ben vardım, korktukları için demek ki gözleri bendeymiş.. Nereden anladılar, kim izledi çeri domates kullanmadığımı nereden anladılar diye aklımda deli sorular var…' şeklinde dile getirdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI?

MasterChefTürkiye'de bu haftanın takım kaptanları Kerem ve Ezgi oldu! Bakalım bu haftanın takımlarını nasıl oluşturacaklar? Bireysel kaptanlık için mücadele eden yarışmacılar arasında Kerem mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE YENİ YARIŞMACILAR

3. hafta için yeni bir gelişme yaşandı. Zeynep ve Atakan takıma dahil oldu.

MATERCHEF TÜRKİYE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MATERCHEF TÜRKİYE HAKKINDA

Masterchef Türkiye Mutfağı; yeteneklerini sergileyecek Masterchef adaylarını bekliyor! Ancak bu mutfağa girebilmek o kadar da kolay olmayacak. Binlerce başvuru arasından seçilen 30 yarışmacı adayı Masterchef Türkiye'de kalabilmek için temel becerilerini ve hünerlerini Masterchef mutfağında gösterecek. İşler, bu mutfağa girmekle de bitmiyor. Bu mutfakta kalmak da bu mutfağa girmek kadar zor. Bakalım kimler bu yetenekli 14 yarışmacıdan biri olacak?

Birbirinden farklı yeteneği olan 14 Masterchef adayı, Türkiye'nin Masterchef'i olmak için her hafta sonu bazen stüdyoda, bazen stüdyo dışında kıyasıya bir rekabet sergileyecek.

Yemek pişirme sanatının en ince detaylarını profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'ndan, yemek yapma tutkusunun hırsa nasıl dönüştüğünü de yarışmacılardan öğreneceğiz.

Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni Masterchef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.



MasterChef Türkiye'nin ilk bölümünde 40 kişinin içinden belirlenen 14 yarışmacı, mavi ve kırmızı Takım olarak ikiye ayrılmıştı. Yarışmanın 3. bölümünde şefler mavi ve kırmızı takımların yaptığı yemekleri değerlendirdi ve kazananı belirledi.