MasterChef Türkiye kim elendi | Murat mı Eslem mi | İşte MasterChef Türkiye eleme adayları. MasterChef, TV8 ekranlarında ekran yolculuğuna devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin eleme adayları belirlendi. 8 Eylül tarihli yayında belirlenen eleme adayları kimler oldu? Yarışmayı beğenip takip edenler bu sorunun yanıtını sorguluyor. MasterChef Türkiye'nin bu haftaki eleme adayları kimler? Eleme potasına kimler kaldı, kim elendi? Kazanan hangi takım oldu? Detaylar haberimizde...

MasterChef Türkiye’nin ilk bölümünde 40 kişinin içinden belirlenen 14 yarışmacı, mavi ve kırmızı Takım olarak ikiye ayrılmıştı. Yarışmanın 3. bölümünde şefler mavi ve kırmızı takımların yaptığı yemekleri değerlendirdi ve kazananı belirledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım, elenme korkusu yaşamamak için dokunulmazlık oyununda yarıştı. Dokunulmazlık oylamasında Esra başarılı oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de kaybeden takımdan iki isim eleme adayı oldu. Murat ve Eslem eleme adayları oldu.