Ekonomiden Sorumlu Devlet eski Bakanı Masum Türker, kısa adı TÜRMOB olan Türkiye Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin 15-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak Genel Başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, yenilikçi ve güçlü bir TÜRMOB için aday olduğunu açıkladı. Türkiye Muhasebeciler Platformu’nun Genel Başkan adayı olarak seçimlere katılacağını anlatan Türker, “TÜRMOB için değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek üzere meslek mensuplarının taban hareketi olarak Türkiye Muhasebeciler Platformu’nun Genel Başkan adayı olarak seçimlere katılacağım” ifadelerini kullandı.

Maliye politikalarını geliştirmeye yönelik fonksiyonlarını eskisi gibi tekrar öne çıkarmaya çalışacaklarını anlatan Türker, “Eskisi gibi TÜRMOB’un fonksiyonlarını öne çıkarmak için kamu yararın korumak adına yola çıkıyoruz. Temel hedef Türk ekonomisini korumak ve yapılacak ekonomik darbelere de karşı çıkmaktır” dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ülkemiz ile ilgili geçen hafta yapmış olduğu açıklamaya ilişkin Türker, “Egemen sermayenin kontrolünde olan bu derecelendirme kuruluşları yanlış beyanlarda bulunarak, ekonomik darbe peşindeler” diye konuştu.

Türker, "2008’de yaşanan global ekonomik krizle birlikte G-20’lerde alınan iki karar vardı. Birisi Muhasebe Standartlarının yeniden gözden geçirilmesi, bir diğeri ise derecelendirme kuruluşlarının standartlarının belirlenmesidir. TÜRMOB, muhasebe standartlarının geliştirilmesinde sorumlu olan IFAC’ın ayın zamanda G-20 komite üyesidir. Bu alandaki çalışmalarını tamamlamıştır. Bugün Türkiye’de üretilen finansal tablolarla ilgili olarak yapılacak uluslararası değerlendirmede hiç kimse ve özellikle dünya düzeyinde söz söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Oysa, derecelendirme kuruluşları hala standartlarını belirlemedikleri gibi bu tabloları red ederek kendilerince bir tablo yaratıp bunu kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. Bize bundan sonra düşen görev ülkemize karşı, Moodys’s gibi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının haksız yere yaptıkları derecelendirmeyi kamu yarırını koruma adına TÜRMOB olarak karşı koymaktır. Bunu dile getirirken, meselenin hükümetimizle veya iktidarla ilgisi yoktur, bu Türkiye’nin milli birlik ve beraberlik öngörüsünün bu düşüncenin, hissiyatın gereğidir. TÜRMOB Genel Başkan adayı olarak sesleniyorum, Moddy’s yayınladığı rapor ekonomik bir darbe gerçekleştirmeye yöneliktir. Bunu dile getirmeyle ilgili en etkin kuruluş bu ülkede görev yapan muhasebecilerdir" dedi.

Türker, seçilmeleri halinde temel hedeflerini anlatırken, "Mesleğimizi etkileyen mesleki ve düzenleyici politikalara ilişkin yapılan Yasa, Yönetmelik, Tebliğ vb. değişiklikleri öngörmek, bilgilendirmek ve oluşturulmasını desteklemektir. Bu amaçla mesleğimizin olduğu tüm kesimleri ve paydaşları kapsayan anlaşılabilir ve daha tutarlı bir tutum içinde Türkiye genelindeki Kamu yararını ve mesleğin çıkarlarına uygun hale getirmeye çalışacağız. Kamu yararını korumak üzere, ülke çapında Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini etkin ve güçlü kılmaya, mesleki faaliyetlerin yüksek kalite ve mesleki standartlar çerçevesinde yapılmasını sağlayacak meslek mensuplarının bunlara bağlılığını destekleyecek ve mesleki uzmanlığın ilgili olduğu yerlerde özellikle ekonomik alanda kamu yararı konularında görüşlerimizi belirterek Türkiye Ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacağız" açıklamasını yaptı.

Cem Geçim