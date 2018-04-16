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Matematik bilginlerinin çalışmaları, İngiltere’de Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından tanıtıldı

Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Matematik dünyasına iz bırakmış ve Batı’ya örnek olan bilim insanlarını tanıtan bir projeye imza attı. Öğrenciler, projelerini hem Türkçe hem de İngilizce olarak İngiltere’de bulunan Keele Üniversitesi’nde akademisyenlere sundu.

Matematik bilginlerinin çalışmaları, İngilterede Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından tanıtıldı

16 Nisan 2018 15:10
Matematik bilginlerinin çalışmaları, İngiltere’de Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından tanıtıldı - Tıkla İzle

Ortak geçmişimizde yer alan Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra gibi matematik dünyasının önemli isimlerinin hayatları ve Matematiğe kazandırdıklarını araştıran Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri, hem İngilizce hem de Türkçe poster bildiriler hazırladı. Henüz 14 yaşında olmalarına rağmen yaptıkları önemli araştırmalarla Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çeken öğrenciler, aldıkları davetle üniversitenin akademik personeline ve öğrencilerine sunum yaptı.

Öğrencilerden dikkat çekici çalışmalar

Bir grup öğrenci, 980 yıllarında Şam taraflarında yaşamış Uqlidisi’nin o dönemlerde yayınladığı bir kitabında görme engelliler için yaptığı çalışmaların yanı sıra yaklaşık bin yıl önce Biruni tarafından dünyanın yarıçapının nasıl bulduğunu gösteren poster bildiri hazırladı. Bir diğer grup ise önemli matematikçiler arasında yer alan ve cebirin babası olarak kabul edilen, eserlerinde Avrupa’nın bilmediği “Sıfır”ı kullanıp cebir kelimesini matematiğe kazandıran Harezmi’nin 2. dereceden denklemlerin geometrik olarak nasıl çözüp kurallaştırdığı posterleştirdi. Posterler arasında bir diğer dikkat çekici çalışma ise bilim dünyasını aydınlatacak olan Ebu’l Vefa’nın Pisagor ispatı göze çarpıyor. Bu ispatı yaklaşık bin yıl önce yapan Ebu’l Vefa’nın çalışmaları, kanıtları ile birlikte poster olarak hazırlandı.

İngiltere'den dönen öğrencilerle bir araya gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Kültürümüzü, medeniyetimizi inşa eden insanların bilim dünyasına katkıları bugüne kadar çok fazla bilinmiyordu ancak öğrencilerimiz bilim alanında çığır açmış bu değerli insanları tanıtmak, yeniden hatırlanmalarını sağlamak için bir çalışma yaptılar; geçmişimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden olan insanları, İslam bilginlerinin bilim alanına neler kattığını İngiltere'de gösterdiler. Bu, müthiş bir ve Türkiye'de ilk kez yapılan bir şey. Dilerim ki öğrencilerimiz bundan sonra sunumlarını başka ülkelerde de yapar ve değerlerimizi dünyaya tanıtırlar. Yaptıkları iş çok önemli. Daha hazırlık sınıfında olan öğrencilerimizin böyle bir iş yapması beni son derece mutlu etti." dedi.

 

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