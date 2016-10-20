Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Matematik profesörlerini kıskandıran ekmek kampanyası

Matematik profesörlerini kıskandıran ekmek kampanyası

Balıkesir'de, fırıncılar arasındaki rekabetten sıkılan fırıncı karı koca, ekmeğin fiyatını hem düşürdü hem de ekmek sayısına göre kampanya başlattı.

Matematik profesörlerini kıskandıran ekmek kampanyası

20 Ekim 2016 09:23
Matematik profesörlerini kıskandıran ekmek kampanyası - Tıkla İzle

Matematik profesörlerini kıskandıran bir hesapla indirim uygulayan fırından alınan 1 ekmek 75 kuruş iken, 5 ekmek 3 lira 25 kuruş, 10 ekmek ise 6 lira 25 kuruşa satılıyor.

Balıkesir'de Toygar Mahallesi'nde bulunan Toygar ekmek fırınında ilginç bir uygulamaya imza atıldı. Sahipliğini Murat Uslukun'un ve işletmeciliğini ise eşi Seval Uslukun'un yaptığı fırında, aile bütçesine göre ekmekte indirim başlatıldı. Normalde 1 TL'ye satılan ekmeğin 75 kuruştan satıldığı fırında, ekmek sayısı artıkça fiyat daha da düşüyor.

Yıllardır Balıkesir'de fırıncıların bir rekabet içerisinde olduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyleyen Seval Uslukun, "Ekmekte çok güzel bir kampanya başlattık. Yıllardır Balıkesir'de fırıncılar olarak bir rekabet içerisindeyiz. Biz de eşimle beraber bundan artık çok sıkıldık. Biz bir şey kazanamıyoruz, en azından halkımız kazansın istedik. Ne kadar çok ekmek alırsanız o kadar çok ucuza alıyorsunuz. Bu özellikle kalabalık aileler için çok büyük avantaj sağlıyor. Normalde ekmek 75 kuruş ama 8 tane ekmek aldığınızda 5 liraya alabiliyorsunuz. 2 aydan beri bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Vatandaşlar çok büyük rağbet gösterdi" dedi
Düzenli olarak her gün fırına gelen müşteriler ise durumdan memnun olduklarını belirterek fırın sahibine teşekkür ettiler.

Taşkın Sarıca

Etiketler: balıkesir, ekmek kampanyası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!