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Matrakçı Nasuh Sergisini açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Paris’teki temasları kapsamında ‘16. Yüzyılın Dahisi Matrakçı Nasuh Sergisi’nin açılışını yaptı.

Matrakçı Nasuh Sergisini açtı

28 Ekim 2016 10:42

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Paris’teki dünkü temasları kapsamında Osmanlı sanatkarı Matrakçı Nasuh’un şair, hattat ve nakkaş yönlerini anlatan “16. Yüzyılın Dahisi Matrakçı Nasuh Sergisi"ni açtı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneğince (İKASD) projelendirilen, Türkiye’nin UNESCO nezdindeki daimi temsilciliğinin katkılarıyla, UNESCO Genel Merkezi’nde açılan sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova birlikte açtılar.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, açılışta yaptığı konuşmada, “Dünya Miras Komitesi’nin başkanlık bayrağını Türkiye’den alıp Polonya’ya devretmesinin ardından sanat ve kültürün benzersiz öneme sahip çalışmalarını Paris’te siz sanat severlerin dikkate sunduk” dedi.

Bakan Avcı, İki gün önce "Medeniyetler Arası Mozaik Yolu Keşif Projesi"ni görme fırsatını yakaladıklarını belirttiği konuşmasında, “Bugün de Avrasya ekseninde 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış Matrakçı Nasuh’un çok bölgeli, çok kültürlü sanat, hattatlık ve şairlik yönlerine tanıklık edecek bu serginin Matrakçı Nasuh’un tarihin gizli kalmış dehalarından biri olduğuna dikkatinizi çekeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Avcı, 16. yüzyılda yaşamış ünlü bir Osmanlı filozofu, matematikçisi ve tarihçisi olan Matrakçı Nasuh’un, aynı zamanda sporcu, şair, sanatçı, ressam, hattat ve minyatür sanatçısı kimliği ile de kendini ispat etmiş mühim bir bilim ve sanat insanı olduğunu vurguladı. Matrakçı’nın minyatürleri aracılığıyla seferlerin rotalarını takip edebilecek ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyılının sanatsal, kronolojik ve siyasi atmosferini gözlemleme imkanı bulacağını söyleyen Bakan Nabi Avcı, “Vefatının 450. yılında Matrakçı Nasuh’u anma münasebetiyle planlanan serginin Saraybosna, Belgrad, İstanbul, Viyana, Tokyo ve Antalya’dan sonra kültür ve sanat şehri Paris’te sanatseverlerle buluşuyor olması, çok önemli bir gelişmedir” ifadesini kullandı.

Bakan Avcı, 10 Kasım’a kadar Paris UNESCO’da açık kalacak serginin Aralık ayında Washington’daki "İslam Eserleri Müzesi"nde sergileneceğini belirtti.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Matrakçı Nasuh sergisi, Paris


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