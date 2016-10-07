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Matthew Kasırgası ABD’ye ulaştı

Son yılların en şiddetli kasırgalarından olan Matthew, Florida’ya ulaştı.

Matthew Kasırgası ABDye ulaştı

07 Ekim 2016 16:21

Karayipler’de büyük yıkıma neden olan ve son yılların en şiddetlisi olarak kayıtlara geçen Matthew Kasırgası, Florida’nın doğu kıyılarını vuruyor. Kentte şiddetli rüzgarın saatteki hızı 115 kilometreyi bulurken, yaklaşık 300 bin kişiye elektrik verilemiyor. Bölgede 1 buçuk milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırga nedeniyle rüzgarın hızının 195 kilometreyi bulabileceğini belirtti. ABD Ulusal Hava Servisi ise, kasırganın Florida’yı son 118 yıl içinde vuran en güçlü kasırga olduğunu duyurdu.

Kasırga öncesinde Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina’da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Etiketler: ABD, Matthew Kasırgası


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