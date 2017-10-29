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Mauricio Isla: 'Janssen’in golü sayılsaydı Galatasaray maçının seyri değişirdi'

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mauricio Isla, oynadıkları Galatasaray derbisi için, "Janssen’in golü sayılsaydı, maçın seyri değişirdi. Kırmızı karttan sonra da istediğimiz hücumları organize edemedik. Bundan sonraki süreçte maç maç giderek alacağımız galibiyetlerle aradaki puan farkını eritmek istiyoruz” dedi.

Mauricio Isla: Janssenin golü sayılsaydı Galatasaray maçının seyri değişirdi

29 Ekim 2017 15:19

Sarı-lacivertlilerin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, kulüp dergisinin Kasım ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Isla, Fenerbahçe’de kendini çok mutlu hissettiğini belirterek, “Geçen yıl Cagliari Calcio’ya gittim ve bir hedefim vardı.Cagliari’de iyi işler yapıp güzel bir sezon geçirip, büyük bir takıma gitmek istiyordum. Bu sebeple de Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye geldim. Çok üst düzey bir takımda oynuyorum. Şu an 3 ayı geride bıraktım ama futbol anlamında her türlü imkana sahip bir kulüpte olduğumun farkındayım” şeklinde konuştu.

“Hocamız beni milli takımdaki gibi görmek istiyor”

Aykut Kocaman’ın milli takımdaki oynadığı gibi oynamasını istediğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, “Doğru pasları veren, hem hücum hem de savunmada etkili olan, takımda arkadaşlarına yardımcı olan biri olarak sahada olmamı istiyor. Bugüne kadar iyi bir süreci geride bıraktık. Takımda çok sayıda yeni oyuncu var ve bunlardan biri de benim. Bu nedenle çok yoğun bir çalışma dönemi geçirmemiz gerekti. Her geçen gün sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Janssen’in golü sayılsaydı, maçın seyri değişirdi”

Beşiktaş ile Galatasaray maçlarını kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Isla, ”Tam anlamıyla taktik savaşı verdik. Geçen iki sezonun şampiyonunu evimizde yendiğimiz için çok mutluyum. Galatasaray ise şu süreçte Ligin lideri konumunda. Janssen’in golü sayılsaydı, maçın seyri değişirdi. Kırmızı karttan sonra da istediğimiz hücumları organize edemedik. Bundan sonraki süreçte maç maç giderek alacağımız galibiyetlerle aradaki puan farkını eritmek istiyoruz. Her maçta zirveye bir adıma daha yaklaşacağız” diye konuştu.

“Tek hedefimiz şampiyon olmak”

Takım arkadaşlarıyla birlikte tek bir hedef etrafında toplandıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, “Sezon sonuna kadar da bu hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: fenerbahçe, Mauricio Isla

 

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