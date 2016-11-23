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Maveraünnehir ne demektir?

Maveraünnehir'in kelime anlamı nedir. İşte Maveraünnehir tam anlamı. Maveraünnehir ne demektir? Sorunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorudan sonra herkesin merakla aradığı Maveraünnehir ne demektir? Sorunun merakla aranan cevabı haberimizin detayında...

Maveraünnehir ne demektir?

23 Kasım 2016 23:33

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Maveraünnehir'in kelime anlamı nedir? İşte Maveraünnehir tam anlamı. 

Maveraünnehir Ne Demektir?

Maveraünnehir, Orta Asya'da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında kalan tarihi bölge.

Bugün bu bölge Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür. Orta Çağ'da İslam uygarlığının geliştiği bölgelerden biri olan Maveraünnehir'deki Semerkand ve Buhara kentleri önemli kültür merkezleridir. Ayrıca Göktürklerin yıkılmasından sonra anayurtlarını terkeden bazı Türklerin geçişlerini kolaylaştırıyordu. Arapça kökenli Maveraünnehir sözcüğü Türkçede "Nehrin ötesi/ardı" anlamına gelir. Bu bölge Batılı dillerde Transaxonia veya Transoxiana(Oxus Nehri'nin ötesi) olarak bilinir. Bunun nedeni Amu Derya nehrinin Yunanca'da Oxus olarak bilinmesi ve Büyük İskender tarafından Batı medeniyetine tanıştırılmasıdır.

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