'Mavi Balina' bulgusuna rastlanmadı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Soğanbükü Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki E.A., evlerinin çatı katında tavana asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden E.A.'nın sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında 'Mavi Balina' adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi. E.A.'nın cenazesi Bursa'da yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, ailenin kullandığı telefon ve bilgisayarlara ise el konuldu. Mahalleyi yasa boğan olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, 'Mavi Balina' oyunu ile ilgili iddiaları güçlendirecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak