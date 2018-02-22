'Mavi Balina' intiharını çocukların telefonu ve bilgisayarı aydınlatacak

Edinilen bilgiye göre, geçen pazartesi akşamı Mavi Balina oyununu oynadığı iddia edilen Ahmet P. intihar ederken, arkadaşı Batuhan K. ise tırın altına kendini atarak intihara teşebbüs etmişti. Bursa’nın Panayır Mahallesi’nde bir halı sahanın demirlerine kendini asarak hayatına son veren Ahmet P.’nin arkadaşı Batuhan K, intihar girişiminin ardından olay yerine gelerek sinir krizi geçirmiş ve Uludağ Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Çocuk Kliniği’nde tedavi altına alınmıştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, çocukların Mavi Balina oyunu oynadıklarından şüphelendi. Çocukların yakınlarının ifadelerini alan ekipler, bilgisayar ve telefonlarına el koydu. Bilgisayar ve telefonlar incelenmek üzere Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Birkaç gün sürmesi beklenen incelemenin ardından intiharın detaylarının aydınlığa kavuşması bekleniyor.

Batuhan K.’nin annesi Mücahide K, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Diğer anne ve babaları uyaran Mücahide K, çocuğunun hastanede yatan fotoğrafını paylaşarak, “Anne babalar, lütfen çocuklarınızı kontrol edin. Oğlum Mavi Balina oyunu yüzünden intihara teşebbüs etti ve bu halde’ notunu yazdı.

Ailelere "Mavi Balina" uyarısı

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, aileleri dünyada intiharlara neden olan “Mavi Balina” oyunu konusunda uyararak, mümkün olduğunca çocuklarının sokakta ve siber alemde kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde bugüne kadar yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğu ifade edilen Mavi Balina oyunu nedeniyle en son Bursa’da 16 yaşında bir çocuğun kendini asarak yaşamına son vermesinin ardından aileleri uyaran Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Bizim en geç ilkokul 4. sınıftan itibaren internet ve bilgisayar okuryazarlığı eğitimi vermemiz lazım. Nasıl güvenli olarak kullanılır, kötü bir olayda neler yapılmalı, etik değerler, şifre seçilirken nelere dikkat edilmeli gibi teknik detaylar da mutlaka öğretilmeli” dedi.

Ailelerin mümkün olduğunca çocuklarının sokakta kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat ettiğini ancak siber alemde de aynı şekilde davranmaları gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Koltuksuz, “Çocuğunuzun sanal dünyada neler yaptığını, kimlerle görüştüğünü mutlaka takip etmeliler. Bunun için de aile ve çocuk arasında çok iyi bir iletişim olmalı. En temel sorun aile içi iletişimsizlik. Daha bebekken oyalansın diye cep telefonundan video izletilen, eline tablet verilip ‘Benim çocuğum çok akıllı, çok iyi bilgisayar kullanıyor, çok uslu’ diyerek kendileri de ekranlara gömülen aileler, iletişimsizliğin temel nedeni. Çocuk ile karşılıklı güvene dayalı ve iletişime açık bir ilişki kurulmalı. Doğru bilgilendirilen çocuk, rahatsız edici durumlarla karşılaştığında ailesinden yardım alabileceğini bilmeli. Ebeveynlerin internet için filtreleme yapan programları yüklemesi, çocuğunun hangi web sayfalarını ziyaret ettiğini ve ne sıklıkla kullandığını takip etmesi gerekir” diye konuştu.

“Çocuklar için önlem alınmalı”

Çocukların internetteki güvenliğini yalnızca bir oyuna indirgememek gerektiğini belirten Koltuksuz, “Siber alemde yalnızca bu oyun değil, bunun gibi birçok tehlike bulunuyor. Siber zorbalıkla her üç çocuktan biri karşılaşıyor ve yüzde 90’dan bunu fazlası ailelerine aktarmıyor. Bu çok önemli bir olay. Bir oda düşünün; ‘içeride sapık, katil, tecavüzcü, hırsız var’ deseniz hiç kimse içeri girmek istemez. İnternette bunların hepsi var ve gerekli önlemleri almadan hem kendimiz giriyoruz hem de çocuklarımızın girmesine izin veriyoruz” dedi.

Özellikle Mavi Balina denilen tarzdaki oyunlarda karşıdaki kişinin çeşitli tehditlerle, şantajlarla oyunu oynayan çocukları yapılmaması gereken eylemlere zorladığını hatırlatan Koltuksuz, “O nedenle ebeveynler için en önemli olan çocuklarıyla bu tarz oyunlar ya da internette karşılaşabilecekleri siber zorbalık, siber taciz gibi olayların sonuçları hakkında konuşmaları. Dahası çocuklarını bu tarz olayları bildirmeleri ve özellikle tehdit ediliyorlarsa mesajları delil olarak saklamaları konusunda bilinçlendirmeleri” diyerek ailelere uyarıda bulundu.

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru