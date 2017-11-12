Rus mühendis'in tasarımı olan Mavi Balina oyunu, verdiği direktiflerle kişilerin kendisine ve çevresindekilere bir takım zararlar vermesine hatta kişinin intihar etmesine sebep oluyor. Dünyada 120’den fazla insanın ülkemizden ise 2 gencin intiharına sebep olan Mavi Balina oyunu nedir ve Mavi balina oyunu nasıl bir oyundur insanları neden intihara sürüklüyor gibi sorular tartışılmaya devam ediyor. Mavi Balina gibi oyunların bireyleri psikolojik olarak baskı altına alıp şantaj, tehdit ve uygunsuz davranışlara zorlayarak sanal ortamda duygusal taciz uyguladığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Mavi balina oyunu ile beraber duygusal baskıyı kaldıramama ve bunun sonucunda intihar ile sonuçlanan ölüm vakaları meydana geliyor.

Mavi Balina nedir? Mavi Balina nasıl bir oyun?

İnternette kişilerin aldığı komutları bilgisayar ortamında kamera yöntemiyle devam ettirilen bir oyun. Aslında bu komutlar şiddet ve korku içermekte. Kişiden kolaydan zora giden komutları yapması istenmekte ve kişinin korkusu, cesareti sorgulanmakta ve en sonunda da duygusal bir istismarla kişiden tehdit yoluyla bazı şeyler istenmekte. Oyunun aşamalarında ‘eğer bunu yapmazsan ailene zarar veririz’ gibi komutlarla çocuktan sonuna kadar devam ettirilmesi sağlanıyor ve çocuklar da bunu devam ettirme eğiliminde oluyor. En sonunda da çocuk intihara sürükleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin Mavi Balina yüzünden intihar ettiği tahmin edilmekte ve bunun engellenmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor hem ülkemizde hem de dünyada. Türkiye’de de biri Almanya’da yaşayan biri de Ankara’da yaşayan 2 gencin intihar ettiğini biliyoruz

Mavi Balina nasıl oynanıyor?

Bu oyunun dışardan bakıldığında herhangi bir klasik online bir oyun gibi gözüküyor ancak içeriğine indiğimizde süreç farklılaşmakta, bildiğimiz formatın dışına çıkmaktadır. Öncelikle oyun, kişisel iletişim alanlarından (whatsaap gibi) link ile ulaşım sağlamaktadır. Oyunun başlangıç olarak özelliği oyuncudan kişisel bilgileri talep etmesi, ardından verilen görevlerde başarılarda ya da başarısızlıklarda kişinin özel hayatındaki kişileri veya durumları araç olarak kullanıyor olması. Bu oyunda verilen görevi yerine getirmediğinde yakınlarından birinin ölümü ile çocuğu tehdit etme, kendisine zarar verici görevler verme gibi 'oyun' adı altında zarar verici, istenmeyen durumlara zorlama görülmektedir.