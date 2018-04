'Mavi Balina' oyununa dikkat

Zi&On Psikiyatri Akademisinden Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, “Gençlerde karşılaşılabilecek sorunların mümkün olduğunca çabuk fark edilmesi gerektiğini vurgularken, bir gencin intihar etme durumu söz konusu ise özellikle önemlidir. Bunun en bilinen örneği: "Mavi Balina" son görevi ‘’intihar etme’’ oyunudur”

Yakın zamanda Türkiye’yi de etkisi altına alan ve gençlerin intihar etmesine neden olan "Mavi Balina" oyunun grubuna her an her çocuğun katılabildiğini vurgulayan Uzm. Psikolog Hazer, “Bu toplulukların liderleri Gruba üyelik için başvuran her adaya, çocuğun psikolojik özelliklerini belirlemek için sorular sormaktadırlar. Ailenin seni anlamadığını mı düşünüyorsun, yalnız mısın? gibi soruların olduğu bir testin sonucunda, başvuru kabul edilir veya reddedilir. Bazı görevleri gerçekleştirmek için, oyuncunun gökdelenlerin çatısına çıkması gerekmektedir. Oyundaki görevlerin bazılarına bakarsak; Her gece saat 4:20'de uyanıyorsunuz, bir video seyrediyorsunuz, müzik dinliyorsunuz ve her gün elinizi kesiyorsunuz, bir balina ile konuşuyorsunuz. Bunun yanında tipik olmayan görevler de yer almaktadır. Örneğin, bazı kullanıcıların otomobilin önündeki yolda koşmasını ve videoya çekmesini isterler. (Bu tür eğlencelere gençler arasında "koş veya öl" denir.)” ifadelerini kullandı.

“Oyunun son görev intihar”

"Mavi balina" oyunun sakin ve sessizlik ile ilişkili olduğunu kaydeden Uzm. Psikolog Hazer, “Buna ek olarak, balinalar, belli bir nedenden ötürü kendini kıyıya atılabilecek az sayıdaki deniz hayvanlarından biridir. Tüm bu süreç videoya çekilir daha sonra oyun yöneticileri bu kayıtları tematik portallara satmaktadırlar. Kullanıcı, oyunu terk etmek isterse oyuncunun evine gelinip ailesinin öldürüleceği söylenir ve kullanıcıya coğrafi veri veya ip adresini tespit ettiklerine dair bir bağlantı gönderir. En sık karşılaşılan görevlerden biri vücut üzerindeki kesiklerdir. Ebeveynler çocuklarının derisinde böyle izlere rastlarsa, hemen psikolojik yardım almalıdırlar. Bu, gencin oyuna çoktan girdiğini ve oyunun ölümle sonuçlanabileceği anlamına gelir. Zaman kaybetmemeliyiz, çünkü oyunun tam döngüsü genellikle iki aydan az sürer- sadece 50 gün. Çocuğunuz kendisini soyutluyor, saldırganlaşıyor, ölüm hakkında konuşuyor, vücudunda kesik izleri bulunuyor, geceleri uyanıp oyunda görev tamamlaması gerektiğini söylüyor ve bilgisayarda gün boyu korku videoları izliyorsa hiç zaman kaybetmeden psikologdan destek alın” diye konuştu.

Gençler neden "mavi balina" oyununa katılıyor?

Gençlerin ‘mavi balina’ oyununa katılmasının ilk nedeninin ebeveynlerinden sevgi ihtiyacı hissetmesi olduğunu ifade eden Uzm. Psikolog Hazer, “Tüm ebeveynler çocuklarını severler ve onların iyiliği için her türlü fedakarlığa hazırdırlar, ancak gençler genellikle ebeveynlerin onları çocuk olarak algıladıklarını düşünürler. Bazen bu durum onları yalnız ve sevgisiz hissetmelerine neden olabilir. İkinci neden olarak, vücut hormonlarının değişimi: Hormonların nedeniyle, ergenler nedensiz bir üzüntü yaşayabilirler. Gerçek dünyadaki problemler, çocukları güvenli olmayabilecek sanal dünyaya itiyor. Son olarak akranların etkisi vardır. Sosyal ağlarda vakit geçirmeyen çocuklar, arkadaşları tarafından dışlanmak istemediği için onların olduğu gruplara üye olup onların oynadığı oyunları oynayabilirler. Ve buna uymak istemeyen çocuk depresyona girebilir. Bir Uzman Klinik Psikolog bu problemle başa çıkmaya yardımcı olacaktır” açıklamalarından bulundu.