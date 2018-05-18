Diğer
Kategoriler

Mavi Elmas 6,7 milyon dolara satıldı

Parma Dükü'nün kızı Elisabeth Farnese'ye düğün hediyesi olarak verilen Mavi Elmas İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.

Mavi Elmas 6,7 milyon dolara satıldı

18 Mayıs 2018 16:12

En önemli tarihi elmaslardan biri olan ve Farnese Mavisi olarak bilinen Mavi Elmas, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı. 

Sotheby's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı Mavi Elmas, Parma Dükü'nün kızı Elisabeth Farnese'ye İspanya Kralı 5'inci Felipe'nin 1715'te evlenirken verdiği düğün hediyesiydi. 300 yıl boyunca Avrupa'nın en önemli 4 kraliyet ailesinde kalan 6,1 karatlık Mavi Elmas, 6,7 milyon dolara satıldı.
Alıcının kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç