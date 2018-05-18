En önemli tarihi elmaslardan biri olan ve Farnese Mavisi olarak bilinen Mavi Elmas, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.

Sotheby's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı Mavi Elmas, Parma Dükü'nün kızı Elisabeth Farnese'ye İspanya Kralı 5'inci Felipe'nin 1715'te evlenirken verdiği düğün hediyesiydi. 300 yıl boyunca Avrupa'nın en önemli 4 kraliyet ailesinde kalan 6,1 karatlık Mavi Elmas, 6,7 milyon dolara satıldı.

Alıcının kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.