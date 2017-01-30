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‘Mavi Göl’ görenleri kendine hayran bırakıyor

Karadeniz turizminin yeni gözdesi, Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesinde bulunan Mavi Göl.

Mavi Göl görenleri kendine hayran bırakıyor

30 Ocak 2017 12:39

Doğal sodadan oluşan göl doğanın tüm renklerine ev sahipliği yapıyor. Yeşil ve mavi tonların hakim olduğu gölde karın beyazlığı da ayrı bir güzellik katarak görenleri kendine hayran bırakıyor. Kuzalan Tabiat Park’ı ile birlikte Mavi Göl’ün de her geçen gün ziyaretçilerinin arttığını belirten Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal, geçen yıl Kuzalan Tabiat Parkı’yla birlikte büyük patlama yapan ve ziyaretçi akınına uğrayan ‘Mavi Göl’ün kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kışın dahi turkuaz rengini koruyan gölün bembeyaz kar örtüsüyle birlikte kartpostala dönüştüğünü ifade eden Önal, “Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl gerçekten doğa harikası bir yer. Yerli ve yabancı turistler halen buraları akın akın ziyaret etmekte. Özellikle mavi göl görenleri kendine hayran bırakıyor. Ulaşımı biraz zordu kısmen bir iyileştirme yapıldı. İnsanlarımız artık buraya kolaylıkla ulaşabiliyor. Burası yazın ayrı bir güzel kışın ayrı bir güzel. Her an her zaman bu güzelliğini koruyor” dedi.

(Resul Yanbul /İHA)

Etiketler: mavi göl


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