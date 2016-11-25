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'Mavi liste'de adı geçen lider kadrosundaki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi güneyinde terörist hedeflere yönelik yapılan hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin lider kadrosunda bulunan ve adı arananlar “Mavi Liste”de geçen Nevzat Gündüz olduğu tespit edildi.

Mavi listede adı geçen lider kadrosundaki terörist etkisiz hale getirildi

25 Kasım 2016 12:54

24 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Lice ilçesi güneyinde 7. Kolordu Komutanlığınca yapılan Bayrak-30 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem Operasyonu kapsamında, bölgeye düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan arazi aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerden 4 tanesinin cesedine ulaşıldı. 3’ü erkek, 1 bayan olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin Silvan 1973 doğumlu “Azat” kod Nevzat Gündüz adlı sözde lider kadrodaki teröristlerden birisi olduğu tespit edildi. BTÖ’nün sözde Orta Saha Üçlü Yönetim sorumlularından, ayrıca Orta Saha Özel Güç sorumlusu olan “Azat” kod Nevzat Gündüz arananlar listesinde “mavi listede” adı bulunuyordu.

Operasyonda yağmalanarak kundaklanan 1 araç ve çalıntı kaydı olan 1 araç olmak üzere toplam 2 araç ele geçirildi, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 1 şahıs ile 1 bölücü terör örgütü iş birlikçisi yakalandı. Ayrıca operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında 6 Kaleşnikof piyade tüfeği, 14 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 M-16 piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 Smith Wesson marka tabanca, 1 Smith Wesson marka tabancaya ait şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 1 el bombası, 3 sabit telsiz, 1 el telsizi, 1 el bombası fünyesi, 38 mühimmat kutusu içerinde 16 bin 720 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 65 roketatar sevk fişeği, 11 küçük piknik tüpü, 1 EYP düzeneği (2 adet mutfak tüpü ile hazırlanmış), yaklaşık 100 metre kablo, bir miktar sağlık malzemesi, parçalanmış vaziyette GPS cihazı, bir miktar kenevir tohumu, 4 adet örgütsel doküman, 3 bin 612 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Derya Yetim
 

Etiketler: diyarbakır, lice


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