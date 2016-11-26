Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice ilçesinde yürütülen Bayrak-30 Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem operasyonunda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla, 23 Kasım 2016 tarihinde icra edilen Bayrak-30 Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem operasyonunda; 7’si ölü, 1’i teslim ve 1’i sağ olmak üzere etkisiz hale getirilen 9 terörist ve işbirlikçinin arasında, bölücü terör örgütünün sözde orta saha 2'nci düzey yürütmeden sorumlu ve İçişleri Bakanlığı'nın mavi listesinde yer alan Azad Farkin Kod Nevzat Gündüz'ün de olduğu ailesinin teşhisini müteakip, kesin olarak anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon ile ilgili olarak adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.