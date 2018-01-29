Diğer
Kategoriler

Mavi listedeki DEAŞ'lı kadın teslim oldu

Mavi listeyle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi kadın, Şanlıurfa'da jandarmaya giderek teslim oldu. DEAŞ üyesi kadın buradan Adıyaman'a getirildi.

Mavi listedeki DEAŞlı kadın teslim oldu

29 Ocak 2018 18:53

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve mavi listeyle aranan D.T. isimli kadın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. D.T., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Adıyaman’a getirildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan D.T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

Etiketler: DEAŞ'lı kadın, mavi liste

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç