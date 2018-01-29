Mavi listedeki DEAŞ'lı kadın teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve mavi listeyle aranan D.T. isimli kadın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. D.T., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Adıyaman’a getirildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan D.T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir