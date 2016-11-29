Mavibalina 2016 davet tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Pakistan ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye’den Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 19-28 Kasım 2016 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edildi. Tatbikat kapsamında gerçek harekât ve görevlere hazırlıklarını desteklemek maksadıyla koordineli denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekâtı eğitimleri icra edildiği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu tatbikat kapsamında; Deniz Kuvvetleri personelimiz tatbikat planlama ve icra etme kabiliyetinin geliştirmiş, dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri unsurları ile ortak usullerin ve taktiklerin denenmesi ve birlikte çalışabilirliğin artırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanmıştır.

Mavibalina-2016 Davet Tatbikatına;Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından; TCG Gelibolu, TCG Gemlik, TCG Gökova, TCG Göksu ve TCG Oruçreis fırkateynleri, TCG Dolunay, TCG Çanakkale, TCG Doğanay, TCG Burakreis ve TCG Sakarya denizaltıları, TCG Rüzgar ve TCG Poyraz hücumbotları, TCG Beykoz korveti, TCG Akar lojistik destek gemisi, 2 Deniz Karakol Uçağı, 6 Helikopter ile VLF Bafa Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyonu, Türk Hava Kuvvetlerinden 2 F-16 uçağı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu’ndan (SNMG-2) Kanada’ya ait HMCS Charlottetown fırkateyni ile İspanya’ya ait ESPS Cantabrıa lojistik destek gemisi,Bulgaristan’dan BGS Verni fırkateyni, Pakistan’dan PNS Alamgir fırkateyni, Romanya’dan Ros Macellaruı korveti,ABD’den USS Carney muhribi ile 1 Deniz Karakol Uçağı, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM)’dan 1 Süratli Analiz Timi,Ayrıca ABD, Bahreyn, Gambiya, Gürcistan, Kuveyt, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Romanya ve Suudi Arabistan’dan toplam 17 gözlemci, 2 karargah subayı ve 1 Suratli Analiz Timi personeli,olmak üzere 11 yabancı ülkeden toplam 6 gemi, 1 deniz karakol uçağı ve 17 gözlemci personel iştirak etmiştir.Türk Deniz Kuvvetleri tarafından planlanan ve icra edilen bu tatbikata katılım konusunda gösterilen yoğun uluslararası ilgi, Deniz Kuvvetlerimizin, dost ve müttefik devletlerin deniz kuvvetleri ile olan yakın işbirliği ve birlikte çalışabilirliğinin bir göstergesi olması yanı sıra birleşik ve müşterek tatbikat planlaması ve icrası açısından geldiği yüksek seviyeyi ortaya koymuştur. Dost ve müttefik ülkelerin katılımı ile çok uluslu olarak icra edilen Mavibalina Davet Tatbikatı katılan ülkelerin denizaltılara karşı eğitim seviyelerinin artırılmasına önemli katkı sağlamıştır".

Vural Efecik