1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumluklarının üretim, pazarlama ve satışı konusunda faaliyet gösteren MAY Tohum, Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. ‘Yerinde ıslah’ stratejisi ile Türk çiftçisi ve hedef coğrafya için toprak ve iklim şartlarına uyumlu, strese dayanıklı tohum çeşitlerini geliştiren MAY Tohum, Türkiye’deki 4 Ar-Ge merkezinde hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk ve fasulye türlerinde rekabet gücü yüksek çeşitleri geliştiriyor.

Tohumculukta Ar-Ge çalışmalarının Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Hamdi Çiftçiler, MAY Tohum olarak sektörde Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan yerli kuruluş olduklarını da söyledi. Çiftçiler, “Yerli sektörün uluslararası rekabet gücü anlamında hedef türler belirleyerek yatırımlarını yapması tarım, ekonomi ve gıda güvenliği açısından çok önemli. MAY Tohum olarak biz Ar-Ge yatırımlarımızı hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk ve fasulye türlerine teksif ettik. Bu türlerde ciddi anlamda dünya ölçeğinde rekabetçi olacak şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yatırımlarımız bu türlerde rekabetçi çeşit geliştirme ve bu geliştirilen çeşitleri Avrupa Birliği, Karadeniz kuşağı, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’yı da kapsayan coğrafyada en etkili şekilde tanıtıp pazarlama temeline dayanıyor. Şu anda bu coğrafyaların tamamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Çiftçiler, “Bursa başta olmak üzere, Adana’da mısır ve pamuk üzerine, Trakya’da hibrit ayçiçek, Bursa Yenişehir’de de ilgili hatların çoğaltımı konusunda çalışan 4 Ar-Ge merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezlerde temel ıslah faaliyetlerimizden seleksiyona, kış dönemi dahil, hat ilerletmeden hastalık test etmeye kadar tüm faaliyetleri yürütüyoruz. Buna ilaveten kış döneminde Güney Amerika ülkeleri olan Şili, Arjantin, Porta Riko ve Kosta Rika’ya gidip bu hatların dönem artırımını gerçekleştiriyoruz. Böylece yılda iki jenerasyonu ilerletme faaliyetini gerçekleştirerek, ürün geliştirme süreçlerimizi hızlandırıyoruz. En temel ıslah materyalini tam kontrollü seraları kullanıp yılda 3 jenerasyona kadar ilerletme çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.

Yılda cirolarının yaklaşık yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayırdıklarını belirten Çiftçiler, “Bu yıl 8 milyon lirayı Ar-Ge faaliyetlerine harcadığımız anlamına geliyor. Bu yatırım oranı Türkiye ortalamasının 5 katından fazladır. Şu an 10 tanesi doktora ve yüksek lisans seviyesinde uzman ıslahçı olan, toplamı 30’un üzerinde Ar-Ge personelimiz var. Aynı zamanda yabancı ülkelerden Türkiye’ye getirdiğimiz uzmanları da ekibimize dahil edip, bu konuda Türkiye’de kendi çatımız altında çalıştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Abdullah Çibir