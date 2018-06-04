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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık yüzde 1,62, yıllık yüzde 12.15 arttı. ÜFE ise aylık yüzde 3.79, yıllık yüzde 20,16 arttı.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!

04 Haziran 2018 10:05

Yİ-ÜFE, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayıs ayı ‘Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’(Yİ-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi. 

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,63, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,43, elektrik ve gaz yüzde 9,34, su sektöründe yüzde 1,15 artış olarak gerçekleşti. 

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9,34 ile elektrik ve gaz olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mayıs ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.  

 

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