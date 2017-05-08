Mayıs ayı sosyal medya liderleri açıklandı

Türkiye sosyal medya marka endeksi SocialBrands tarafından yayımlanan sıralamaya göre mayıs ayında sosyal medyayı en iyi kullanan marka Türk Hava Yolları oldu.

Lider: Türk Hava Yolları

Markaların 1-30 Nisan döneminde Facebook, Twitter ve Instagram performanslarını değerlendiren SocialBrands mayıs ayı sıralamalarında Türk Hava Yolları birinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz aya göre etkileşim performansını daha da arttıran marka, başarılı iletişim stratejisi ve gerçek zamanlı iletişimi ile öne çıktı.

Ev ve dekorasyon sektöründe Madame Coco, başarılı etkileşim performansı ile bu ay listede ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz dönemdeki istikrarlı performansını sürdüren ve sosyal medya yatırımına önem veren Zen Pırlanta ise tüm kanallarda aldığı yüksek etkileşim ile üçüncü sırayı aldı.

En başarılı markalar

SocialBrands sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Enza Home, Ziraat Bankası, English Home, BMW Türkiye, Samsung Türkiye, Akbank ve Honda Türkiye oldu. SocialBrands Top100’de yer alan tüm markalar incelendiğinde; bankacılık ve otomotiv sektörleri sosyal medya performansı en yüksek sektörler oldu.

19 bin markanın performansı incelendi

Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite’in gelişmiş teknolojisini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 19 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Markaların sosyal medya performansını ölçümleyen BoomSocial verileri, markaları objektif şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor. Markaları, rakiplerini ve sektörleri objektif şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için SocialBrands ziyaretçilerini https://www.boomsocial.com/Social-Brands adresine bekliyor.

