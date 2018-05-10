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Mayıs ayında şortla araçlarını kardan kurtardılar

Konya’nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kar ve doluya dönünce Konya-Antalya karayolunda onlarca araç yolda kaldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlarını karda şortlarla inerek kurtarması ilginç görüntülere neden oldu.

Mayıs ayında şortla araçlarını kardan kurtardılar

10 Mayıs 2018 20:45

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar ve dolu olarak etkisini gösterdi. Konya Antalya karayolu üzerinde bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar ve doluya hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile karayolu üzerinde ilerlemekte güçlük çekerken onlarca araç ise yolda kaldı. Yolda kalan araçların içerisinde bulunan ve Antalya’dan dönen sürücü ve yolcuların üzerlerindeki şort ile kar ve dolu birikintilerini temizleyerek araçlarını kurtarmaya çalışmaları ilginç görüntü oluşturdu.

Öte yandan, Karayolları ekipleri kara saplanan araçların çıkarılmasına yardımcı oldu. Kar ve dolu yağışına ilk yakalananlardan olan ve aracını kaydıran Taner Polat Antalya’dan Konya’ya gittiğini söyleyerek, “Aniden yağış bastırdı, 20 dakika içerisinde bu hale geldi. Yol kenarında devam ederken böyle kenara düştük” dedi.  

İsmail Sünbül
 

 

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