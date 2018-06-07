Mayıs ayının ekonomi gündeminde doların yükselişi yer aldı

MTM, Mayıs ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı. Rapora göre, yükselen dolar kuru 227 bin 725 haberle ay boyunca medyada en çok konuşulan başlık oldu. 18 Mayıs'ta yürürlüğe giren Torba Yasa ile vergi, prim, trafik cezası gibi borçların yapılandırma süreci başladı. Vergi konusu 96 bin 25 haberde yer alarak listenin ikinci sırada yer aldı.

Otomotiv ihracatı Mayıs'ta zirve yaptı

Mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini göre, Mayıs'ta ihracat geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 12,2 artarak 13 milyar 956 milyon dolar düzeyinde oldu. Türk ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv sektörü, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırarak 2,8 milyar dolarlık rakama ulaştı. Medyaya ihracat ile ilgili 92 bin 234 haber yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre ise ithalat, Nisan'da geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15,6 yükselerek 20 milyar 554 milyon dolar oldu. Ay boyunca medyada ekonomiyle ilgili yapılan incelemeye göre yazılı basın, görsel basın ve internet medyasında ithalat konulu 38 bin 929 haberin yer aldığı görüldü.

İstihdamda artış yaşandı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre; istihdam son bir yılda 1 milyon arttı. İmalat sanayinde istihdam artışı 202 bin oldu. Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektörün ise 145 bin artışla inşaat sektörünün olduğu açıklandı. Buna göre istihdam konusunda ekonomi medyasında 75 bin 120 haberin yer aldığı belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamada "Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir" denildi.

TCMB'nin, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı. Yapılan açıklamayla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 62 bin 103 haberin konusu oldu.

MTM’nin hazırladığı rapora göre ekonomi de öne çıkan diğer başlıklar ise büyüme, enflasyon ve Borsa İstanbul oldular.