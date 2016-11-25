Edinilen bilgiye göre, Yukarı Talas mevkiinde bulunan bir çiftlikteki maymun, sahiplerinin yemek yedirdiği sırada kaçtı. Bir süre sonra gözden kaybolan maymun, çiftlikten 3 kilometre uzakta bir bağ evi bahçesinde görüldü. Ellerinde battaniyelerle maymunu yakalamaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca belediye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Yüksek duvarlı ve çit örülü bahçeye girerek maymunu yakalamak isteyen vatandaşlar seferber oldu. Yakalama çalışmalarına katılan vatandaşlar, "Bir çiftlikte yemek yedirildiği sırada kaçtı. Yaklaşık 2 saattir arıyoruz. İnşallah daha fazla geç olmadan yakalarız" diye konuştu.

Çiftlikten 3 kilometre uzakta bulunan bir bağ evi bahçesinde uzun uğraşlar sonucu maymun yakalandı. Maymunu yakalayan vatandaş, çiftlikten çıkmak için de büyük çaba sarf etti. Maymunla beraber ağaca tırmanan vatandaş, "Gadasını aldığım nasıl da benimle birlikte hareket ediyor" diyerek maymunu sevdi. Yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu yakalanan maymun, araca bindirilerek çiftliğe götürüldü.

Ali Göç - Turan Bulut