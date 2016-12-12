Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi olan 206 bin 600 metrekarelik alanda 76 türden 600'ün üzerinde hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki bir birinden sevimli hayvanların doğal ortamlarındaki gibi yaşantıları dikkat çekiyor. Maymunlar, kış şartlarında protein değerlerinin yüksek tutulması için yumurta ve tavukla besleniyor.

Soğuk havalarda pek dışarı çıkmak istemeyen maymunlar, bakıcılarının bıraktığı haşlanmış tavuk ve yumurtaları afiyetle midelerini götürüyor. İnsanlardan daha hızlı yumurtayı soyan ve ailesinden saklamaya çalışan maymunlar renkli görüntülere sahne oluyor.

Hayvanat bahçesinde bakıcıları tarafından itina ile beslenen maymunlar, sabah protein ağırlıklı yedikleri yemeğin ardından akşamları meyve yemekten de geri kalmıyor. Toplam 16 tane olan maymunlara gözleri gibi baktıklarını belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, hava sıcaklığına ve mevsime göre bakım ve yemeklerin tanzim edildiğini söyledi.,

Abdullah Çibir - Mesut Alan