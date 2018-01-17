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Mayon dağı lav püskürtmeye devam ediyor

Filipinler'de Mayon yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağın yamaçlarından lav dereleri inanılmaz görüntüler oluşturuyor. Yetkililer birkaç gün içinde çok tehlikeli patlamaların meydana gelebileceği konusunda uyardı.

Mayon dağı lav püskürtmeye devam ediyor
Mayon dağı lav püskürtmeye devam ediyor - Foto Galeri

17 Ocak 2018 15:16

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü uzmanları, Mayon dağından erimiş lavların bir fıskiye gibi fışkırdığı ve dağ yamaçlarından aşağıya kızıl dere gibi aktığını söyledi. Lavlar volkan kraterinden 2,5 kilometre mesafeye kadar uzanırken, dumanların 2 kilometre çapında bir alana yayılarak dağ yamaçlarındaki köyleri kapsadığı kaydedildi.

Lavların önünde bulunan her şeyi yakıp küle çevirdiği belirtildi. Birkaç gün içinde Mayon dağında çok büyük patlamaların olmasından korkulduğu kaydedildi.

Volkanda meydana gelen 9 sarsıntının ardından ortaya çıkan tehlikeli lav akışı sebebiyle bölgedeki okullar kapatıldı. Mayon volkanında 75 lav çöküşünün tespit edildiği ifade edildi. Volkanın bulunduğu Albay şehrinin valisi Al Francis Bichara bölgeden dün 25 bin kişinin daha güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Bölge felaket bölgesi ilan edildi. 

Etiketler: lav, Mayon dağı

 

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