Mazgala atılan izmarit dükkanı dumanla doldurdu

Edinilen bilgiye göre, Leyla Atakan Caddesi üzerindeki kapalı bir dükkandan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş dükkanın kepenklerini levye yardımıyla açıp dükkanın içinde biriken dumanın dışarı çıkmasını sağladılar. Ekipler, çıkan dumana dükkan bitişiğindeki mazgala atılan sigara izmaritinin neden olabileceğini belirttiler. Mazgaldan kaynaklanan olaya tazyikli su ile müdahale eden ekipler dumanın artmasını engellediler. İtfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Üzeyir Mete Güneş - Uğur Konuk