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Mazgala atılan izmarit dükkanı dumanla doldurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki kapalı bir dükkandan çıkan yoğun duman kısa süreli paniğe neden oldu. Dumana dükkan bitişiğindeki mazgala atılan izmaritin neden olabileceği belirtildi.

Mazgala atılan izmarit dükkanı dumanla doldurdu

01 Ağustos 2017 19:21

Edinilen bilgiye göre, Leyla Atakan Caddesi üzerindeki kapalı bir dükkandan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş dükkanın kepenklerini levye yardımıyla açıp dükkanın içinde biriken dumanın dışarı çıkmasını sağladılar. Ekipler, çıkan dumana dükkan bitişiğindeki mazgala atılan sigara izmaritinin neden olabileceğini belirttiler. Mazgaldan kaynaklanan olaya tazyikli su ile müdahale eden ekipler dumanın artmasını engellediler. İtfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Üzeyir Mete Güneş - Uğur Konuk

Etiketler: dükkan, izmarit, mazgal


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