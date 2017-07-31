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Mazıdağı’na bağlı Derecik köyünün toprağının akrepleri kaçırdığı iddia ediliyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Derecik köyünün toprağının akrepleri kaçırdığına inanan vatandaşlar, bu köyden aldıkları toprakları ev, bahçe ve ahırlarının etrafına döküyor. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere birçok ilden vatandaşlar, bu köyden toprak almaya geliyor. Köy Muhtarı Fadıl Karçı, topraklarının bilimsel olarak incelenmesini istedi.

Mazıdağına bağlı Derecik köyünün toprağının akrepleri kaçırdığı iddia ediliyor

31 Temmuz 2017 11:04
Bu köyün toprağı akrep kaçırıyor - Tıkla İzle

Mazıdağı ilçesine bağlı Derecik köyünün toprağının, akrepleri kaçırdığına ilişkin iddialar uzun yıllardır halk arasında kulaktan kulağa yayılıyor. İddiayı duyan başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye’nin farklı illerindeki vatandaşlar, ya toprak almak için bu köye geliyor ya da muhtara ulaşarak, kendilerine toprak göndermesini istiyor. Köyden yaklaşık bir kilogram kadar toprak alan vatandaşlar, bunu akrepleri uzaklaştırmak için ev, bahçe ve ahırlarını çevresine serpiyor.

“Köyümüzde akrep sokması vakası yaşanmadı”
Köy Muhtarı Fadıl Karçı, özellikle kerpiç evlerin çevresinde çok fazla akrep olduğunu ve bu evlerde yaşayanların bunlardan kurtulmak için köylerinden toprak aldığını belirterek, “Şehir dışından gelip buradan toprak alanlar oluyor. Evlerinin etrafına döktükten sonra akrep gelmediğini söylüyorlar. Buradan toprak alıp akrepten kurtulanların birbirine söylemesiyle bu durum yayıldı. Biz de köyümüzde hiç akrep sokması vakası duymadık. Toprak eğer insanlara faydalı olabiliyorsa güzel bir şey. Toprağın incelenmesini istiyoruz” dedi.

“Köyün toprağı akrepleri kovuyor”
Daha önce Derecik köyünde yaşayan ve akreplerden kurtulmak için köye toprak almaya gelen Fahri Karçı ise “Bu köyün toprağını almaya gelen çok oluyor. Hem verimli bir toprak hem de akrepleri kovuyor. Kimin evinde akrep varsa bu köyün toprağını alıp çevresine serpsin. Yarım kilo kadar serpilmesi yeterli” diye konuştu.

Beril Solmuşgül 

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