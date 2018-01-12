Mazıdağı’nda 3 sığınak bulundu

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “11 Ocak’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce, ilimiz Mazıdağı ilçesi kırsal alanında yapılan arazi taraması sırasında 3 sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklarda, 1 adet tabanca şarjörü, 15 adet 9mm fişek, 1 adet yağmurluk, 1 adet leşker kıyafeti, 1 adet sırt çantası, çok sayıda yaşamsal malzeme ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere incelenmek üzere el konulmuş olup; Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Bilal Bedir

