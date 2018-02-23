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Mazot gübre ödemesi ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilere 2,5 milyar liralık mazot-gübre destek ödemesine bugün başlandığını açıkladı. Mazot gübre ödemesi ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar..

Mazot gübre ödemesi ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

23 Şubat 2018 10:04

Bakan Fakıbaba, mazot-gübre destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için mazot desteğini ilk kez 2003 yılında AK Parti olarak biz başlatmıştık. Gübre desteğini de 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilerimize vermiştik. Şimdi de yeni bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

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"Mazot ve gübre desteklerini bugünden itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik ödeme gerçekleştireceğiz" diyen Fakıbaba şunları kaydetti:

MAZOT GÜBRE ÖDEMESİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

"Bugün saat 18.00’den sonra başlayacak ödemeler, gelen icmaller ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu 2,5 milyar liralık destekle birlikte 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Böylelikle 2018 yılı destekleme bütçesi olan 14,5 milyar liranın yüzde 28’ini ödemiş olacağız. Söz konusu destek ödemelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”  

Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba, çifçi, mazot, mazot gubre, mazot gubre destegi ne zaman

 

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