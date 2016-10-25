Edinilen bilgiye göre, Rize’nin Güneysu ilçesinde meydana gelen olayda yapımı devam eden Güneysu Karayolu inşaatında dere ıslahı çalışmalarını yürüten Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait iş makinelerinin depolarındaki akaryakıt, on gün ara ile iki kez boşaltıldı. Şantiye çalışanları ve makine operatörleri iki kez sabah işe geldiklerinde makinelerin depolarının boş olduğunu fark etti. Şantiye sorumlularının durumu polise bildirmesi üzerine Güneysu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri başlattıkları incelemede güzergahtaki onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüpheli görülen bir araç üzerindne yola çıkan ekipler, ilçeye bağlı Pekmezli Köyü’nde bir adrese düzenlenen başarılı operasyonda çalınan 550 litre akaryakıtı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.K. (45) ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kalkandere Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Göktürk Fırat

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